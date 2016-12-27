Генпрокуратура займется бывшим шефом

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Речь идет о превышении Саляновой служебных полномочий

Генеральной прокуратурой КР рассмотрены поступившие из Государственного комитета национальной безопасности КР выделенные в отдельное производство материалы в отношении депутата Жогорку Кенеша КР А.Саляновой по факту злоупотребления служебным положением в бытность ее исполняющей обязанности министра юстиции при возобновлении действия адвокатской лицензии находившегося на тот момент в розыске за совершенные преступления А.Елисеева.

По результатам рассмотрения Генеральным прокурором 26 декабря 2016 года в отношении А.Саляновой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 304 Уголовного Кодекса КР, расследование которого поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры КР.

Источник - www.vesti.kg