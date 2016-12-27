Генпрокуратура займется бывшим шефом

Речь идет о превышении Саляновой служебных полномочий
Генеральной прокуратурой КР рассмотрены поступившие из Государственного комитета национальной безопасности КР выделенные в отдельное производство материалы в отношении депутата Жогорку Кенеша КР А.Саляновой по факту злоупотребления служебным положением в бытность ее исполняющей обязанности министра юстиции при возобновлении действия адвокатской лицензии находившегося на тот момент в розыске за совершенные преступления А.Елисеева.
По результатам рассмотрения Генеральным прокурором 26 декабря 2016 года в отношении А.Саляновой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 304 Уголовного Кодекса КР, расследование которого поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры КР.
Источник - www.vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!