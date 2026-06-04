Депутат — ГКНБ: Нахождение платформы «Э-Күндөлүк» с персональными данными 1,5 млн учеников у частной компании вызывает большие риски

Платформа «Э-Күндөлүк» с персональными данным 1,5 млн учеников и их родителей находится в распоряжении частной компании.

Это большие риски, сказала депутат Токтобубу Ашымбаева 4 июня на заседании Жогорку Кенеша.

Она спросила у замглавы ГКНБ, какова степень ответственности этой частной компании в рамках закона и есть ли риски в сфере кибербезопасности, например утечка данных или их передача на другие платформы.

Заместитель председателя ГКНБ Алишер Эрбаев сказал, что по этому вопросу у него сейчас нет полной информации, но ведется мониторинг электронных журналов и платформ. «Мы предоставим вам полные данные дополнительно. Подобные риски действительно существуют, и мы работаем над тем, чтобы ввести ограничения и защитные меры. Но для полноценного регулирования необходимо принять соответствующий законопроект, потому что, если, например, сотовые компании или интернет-провайдеры подадут в суд, мы можем проиграть такие дела без четкой законодательной базы», - сказал он.

Депутат Ашымбаева добавила, что это касается данных примерно 1,5 млн учеников и их родителей. «На выездном заседании комитета мы уже поднимали этот вопрос. Мы обращались к соответствующим государственным органам с просьбой усилить работу в этом направлении. Министерство образования также признает наличие недостатков. Но речь идет не только о недостатках, необходимо комплексно решать вопрос и в первую очередь обеспечивать информационную безопасность»,- сказала она и добавила, что нахождение персональных данных у частной компании действительно несет риски.

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