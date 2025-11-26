Ташиев меняет стандарты: как дело Долпрана вскрыло системные нарушения

Задержание генерального директора золоторудного месторождения Долпран стало не просто юридическим эпизодом. Это показатель глубокой трансформации, через которую проходит вся отрасль недропользования. Кыргызстан несколько лет последовательно выстраивает новую модель управления своими природными ресурсами. В этой модели нет места закрытым схемам, "особым" условиям и неприкосновенности отдельных компаний. И ключевую роль в этих переменах играет последовательная позиция ГКНБ.

Почему именно Долпран стал точкой перелома

Проверка выявила масштабные и системные нарушения: искажение геологических данных, разрушенные земельные поверхности, несоответствие технической документации, нарушение законодательства о недрах и промбезопасности. Раньше такие эпизоды зачастую замыкались на уровне ведомств и решались формальными штрафами.

Сегодня другая реальность. Любое серьёзное нарушение становится предметом принципиального расследования. Возникает важный сигнал рынку: государство больше не закрывает глаза на системные проблемы, даже если речь идёт о крупных проектах.

Новый принцип: закон един для всех

Камчыбек Ташиев неоднократно подчёркивал, что эпоха "особых условий" закончена. И дело Долпрана - прямое подтверждение этим словам. Иностранный капитал, масштаб инвестиций, международные связи - всё это не стало щитом для руководства компании. Проверка и задержание высветили главное: отрасль больше не делится на "неприкасаемых" и "остальных". Так формируется новая правовая среда предсказуемая, прозрачная, основанная на равных требованиях.

Рынок получил чёткий сигнал

Рынок недропользования традиционно сложен и конфликтен. Но сегодня добросовестные инвесторы впервые за долгие годы чувствуют себя защищённее. Строгий контроль не мешает тем, кто работает честно. Он мешает тем, кто привык действовать по серым схемам.

Показательно, что многие иностранные компании успешно соблюдают нормы, ведут открытую отчётность и реализуют социальные проекты. Их пример демонстрирует: новая система выгодна именно тем, кто намерен работать всерьёз.

ГКНБ работает не "после", а "до": это системная профилактика

Важно отметить: подход ГКНБ не ограничивается задержаниями.

Профилактика нарушений стала полноценным механизмом:

• регулярные проверки;

• межведомственные комиссии;

• анализ геологических и экологических данных;

• сверка отчётности;

• контроль исполнения соцпакетов.

Так формируется новая культура ответственности. Закон становится не угрозой, а технологией: технологиями защиты ресурсов государства.

Китайский фактор: зрелость государственных решений

Кыргызстан давно сотрудничает с китайскими компаниями. Они занимают значимую долю в геологии и строительстве. Но сегодняшняя позиция государства демонстрирует зрелость: партнёрство - да, уступки - нет.

Отношения становятся равноправными.

Это укрепляет суверенитет страны и повышает уважение к ней на международном уровне.

Экология уже не "дополнение", а главный критерий

Ущерб, нанесённый экологической системе Чон-Кемина, стал ключевым предметом расследования. Разрушение земли на десятки тысяч квадратных метров, риски загрязнения Чон-Кемина, возможное таяние ледников, сейсмическая опасность всё это не просто аргументы. Это факторы национальной безопасности.

Когда экология рассматривается силовыми структурами, это означает, что вопросы природы перестают быть второстепенными. Это признак зрелого государства.

Ташиев лично выслушал жителей ещё до возбуждения дела

Важно отметить: внимание к Долпрану возникло не после задержаний. Ещё в конце октября Ташиев выезжал в Чон-Кемин, встречался с жителями, собирал информацию "из первых уст". Люди говорили о сейсмических рисках, возможных последствиях для реки, лесов, ледников. И тогда же прозвучали ключевые обещания:

• ни одна разработка не начнётся без согласия местного населения;

• экологические заключения будут перепроверены;

• лицензии пересмотрены;

• главный приоритет - безопасность людей.

Эта встреча показала, что государство готово слушать не только инвесторов, но и жителей территорий.

Позиция президента: прагматичный, управленческий баланс

Вокруг темы Долпрана и участия иностранных рабочих появился эмоциональный фон. В недавнем интервью президент Садыр Жапаров отметил, что отдельные группы пытаются использовать тему иностранных работников - особенно китайских - как инструмент политического давления и предвыборной провокации.

При этом президент подчеркнул: государство полностью контролирует присутствие иностранных специалистов и при необходимости может мгновенно выдворить нарушителей. Но одновременно он указал на важный факт: крупные инфраструктурные проекты требуют технологий и опыта, которыми местные компании пока не обладают. Привлечение внешних специалистов - прагматичный и временный инструмент.

Это сочетание - жёсткий контроль + прагматизм усиливает устойчивость государственной политики.

Как деструктивные силы используют информационный фон

В последние месяцы в соцсетях активно пытаются раскачать общество, играя на двух болезненных темах:

энергетика;

"китайский вопрос".

Эмоциональные эпизоды подаются как системные угрозы. Распространяются заявления, будто иностранные рабочие "ведут себя безнаказанно" или "чувствуют вседозволенность". Факты чаще всего не подтверждаются, но информационная волна создаёт тревожный фон.

Именно на этом фоне особенно важно, что государственные органы опираются не на эмоции, а на экспертизы, законы и прозрачные решения.

