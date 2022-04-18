Готов ли Запад воевать до последнего украинца?

Военный эксперт Самат Бекимбаев предлагает согласиться с мнением, что "Запад готов воевать до последнего украинца". Своим обоснованием по этому поводу он поделился с редакцией vb.kg.

Прежде всего эксперт задался вопросом, каковы итоги 2-месячной операции.

"24 февраля 2022 года Путин заявил о начале специальной операции на Украине, целями которой являются денацификация и демилитаризация страны, а также защита людей, которые подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

Наверное, никто не будет спорить, что война, жертвы людей, разрушение городов и сел – величайшее бедствие, которого можно было избежать.

Последние 30 лет говорят об обратном: бомбят, взрывают, стреляют, убивают. Но есть одно но. Те, кто без зазрения совести стрелял, убивал, делая это далеко за тысячи километров от собственной страны, вдруг после начала специальной операции России на Украине, стали безвинными гуманистами. Россия прибегает к силе оружия, чтобы защитить в первую очередь свою безопасность и жизни людей своего этноса, живущих буквально у границы с Россией.

Президент США Байден, называя Владимира Путина диктатором, убийцей, забыл, что за последние 30 лет в результате так называемых операций США по "освобождению" Ирака в 1991 году, бомбардировки Югославии в 1999 году, вторжения в 2001 году в Афганистан и Ливию с убийством Каддафи, а также войны в Сирии погибло более 1 миллиона людей.

Разве американцы спрашивали разрешения на так называемые освободительные операции с применением ракет с кассетными бомбами, авиации, сухопутных сил у ООН, ОБСЕ, ЕС или других международных организаций?

Но с какой неистовой истерией поднялся вой, когда Россия после почти 8-летних попыток уладить конфликт на Донбассе и в Луганске через Минские договоренности вынуждена была защитить там людей, в том числе и с российскими паспортами. И не просто защитить, а спасти от нацистов и бандеровцев – современных наследников фашистов.

США более 20 лет усиленно милитаризируют Украину против России. Сейчас США ведут на Украине необъявленную войну с Россией до "последнего украинца" ради сохранения своей гегемонии в мире. Действия американских властей не оставили РФ другого выхода, кроме применения силы. Если действия России можно назвать "принуждение к миру". То действия США - "принуждение к войне".

12 апреля 2022 года на встрече с работниками космодрома "Восточный" Владимир Путин заявил, что Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Столкновение с этими силами для России было неизбежно. Они только выбирали время для атаки. Этот неонацизм, к сожалению, стал фактом жизни достаточно большой и близкой нам страны. Это было неизбежно, вопрос был только во времени", - сказал он.

Эксперт уверен, что Запад на самом деле не собирался серьезно поддерживать Украину экономически, а уж тем более брать ее к себе и защищать.

"Америка всегда хотела только использовать Киев для своих целей. А вот главным проигравшим в итоге окажется ЕС. Американцы много выиграют от разрушения оси ЕС - Россия при собственных минимальных потерях. США с помощью Украины окончательно разрушат отношения и внутри ЕС: между его основателями (Францией и Германией) и "новобранцами" (Польша, Прибалтика, Украина и др.).

Сегодня действия ВС РФ во многом носят точечный характер, они направлены не столько на штурм населенных пунктов, сколько на разрушение военной инфраструктуры: командных пунктов, аэродромов, морских портов, теперь и железнодорожных узлов (в связи с переброской техники с Запада), радиолокационных станций, складов ГСМ, оружия и боеприпасов. По сути это новая, асимметричная стратегия проведения сухопутных операций. Проводя медицинские аналогии, это не хирургия, а иглоукалывание.

После 20 марта российские военные начали применять на Украине гиперзвуковое оружие. Авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами был уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в пункте Делятин Ивано-Франковской области, крупнейшая база ГСМ в Николаевской области. Конечно, некоторый опыт у российских военных есть, но битвы в условиях города всегда длительны по времени, непредсказуемы.

Напомним, что довольно небольшой иракский город Фаллуджа американские военные в 2004 году штурмовали 50 дней, а кампания по освобождению Мосула от ИГИЛ длилась более 9 месяцев. И действия американцев в корне отличались от сегодняшних событий на Украине. Они бомбили все дотла, не разделяя военных от гражданского населения, а зачистку могли даже и не проводить, никакие гуманитарные коридоры, обмен пленными, а помощь местным жителям не входила в планы американцев.

На прошедшем 24 марта в Брюсселе внеочередном саммите НАТО главы государств-членов его подтвердили, что продолжают поддерживать Киев поставками вооружений, но военных в страну отправлять не станут. НАТО продолжит представлять Киеву содействие в таких областях, как кибербезопасность и защита от угроз химического, биологического и ядерного характера, говорится в итоговом заявлении. И не прошло после саммита и двух недель, как начали совершать визиты в Украину ярые русофобы: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и премьер-министр Британии Борис Джонсон. Боррель 7 апреля 2022 года заявил, что 500 млн евро находятся в стадии реализации и поставки современного вооружения будут адаптированы для нужд Украины и эта "война будет выиграна на поле боя" - вот так. И уже на следующий день в Киев прилетел Джонсон, который заявил о предоставлении Украине 120 единиц бронетехники, и это – дополнение к новым поставкам зенитных ракет Starstreak, 800 противотанковых управляемых ракет и высокоточных барражирующих снарядов. Лондон также предоставит гарантии на 500 млн. долларов по линии Всемирного банка, а до этого Джонсон с гордостью подчеркнул, что в борьбе с русскими Лондон уже направил дополнительно более 4 тысяч переносных противотанковых комплексов Javelin и NLAW, 6 тысяч противотанковых и фугасных ракет и 25 млн фунтов стерлингов. По неподтвержденным данным, уже в апреле-мае ожидаются визиты глав Франции, Польши, Болгарии и даже Байдена. И каждый из них приедет не с пустыми руками.

На космодроме Восточный Владимир Путин четко заявил: "То, что мы делаем, помогая людям, спасая их от геноцида, это с одной стороны, а с другой, предпринимаем меры обеспечения безопасности самой России, – очевидно, что другого выбора у нас не было, это правильный шаг. И то, что цели будут достигнуты, нет никаких сомнений".

Сегодня важно понять, что на Украине целенаправленно искусственно сформирована псевдонациональная элита, которая проводит антинародную политику. Украина фактически находится под внешним управлением. А в отсутствии собственной и настоящей элиты сложно говорить о наличии настоящей Украины.

Последовательная реализация задач специальной военной операции России видна из нарастающего количественного и "качественного" вала фейков. Властям Украины просто больше нечего противопоставить", - добавил Самат Бекимбаев.

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