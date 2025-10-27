Садыр Жапаров готовится к визиту в США по приглашению Дональда Трампа

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров примет участие в очередной встрече глав государств Центральной Азии и США (формат «C5+1»).

Как сообщил агентству «Кабар» пресс-секретарь президента Аскат Алагозов, приглашение главы Белого дома Дональда Трампа на участие в саммите было получено и принято с признательностью.

В настоящее время Администрация президента Кыргызской Республики проводит необходимую подготовительную работу по организации рабочего визита главы государства в США.

Источник: Кабар