Аяна Расул кызы стала «Мисс Кыргызстана 2025»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Она является младшей дочерью народного артиста Расула Маматкулова.
19-летняя Аяна Расул кызы завоевала титул «Мисс Кыргызстана 2025» и получила приз в размере 200 тыс. сомов.
По информации организаторов конкурса, еще три участницы получили гран-при:
Miss Kyrgyzstan Universe — Анара Эсенгельдиева, она будет представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная»
Miss Kyrgyzstan Grand International — Медина Эрмекова, она будет представлять страну на конкурсе «Мисс Гранд Интернешнл»
Miss Kyrgyzstan International — Сюзанна Уметова, она будет представлять страну на конкурсе «Мисс Интернешнл»
