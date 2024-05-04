Российские туристы меняют летнюю Турцию и Европу на Азию

Клином не сошелся: российские туристы меняют летнюю Турцию и Европу на Азию

Александра Полянская

Очередное лето и очередная "измена", шутят турагенты, рассказывая о смещении спроса с классических летних направлений на более демократичные по цене азиатские страны. Туроператоры подтверждают: летние приоритеты россиян меняются. Яркий пример - Таиланд, летом 2023 года принявший рекордное количество россиян. О популярных азиатских направлениях и летних тенденциях - в материале "Известий".

Безусловно, первую строчку рейтинга популярности в летнем сезоне сохранит за собой Турция. Если же говорить о новых тенденциях, то здесь туроператоры выделяют укрепление летних позиций азиатских стран, прежде всего Таиланда, Шри-Ланки, Китая, Индонезии, Малайзии.

Притяжение летней Азии

Спрос на летнюю Азию радует туроператоров. В Ambotis Holidays дают такую оценку продажам: "объем по сравнению с прошлым годом сильно вырос по всем азиатским странам. Европа в данный момент не самое доступное направление, а отдыхать только в Турции и Египте не всем интересно".

Турагенты добавляют: "и не всем по карману". Многие путешественники в этом году не могут позволить себе не только Европу, но и Турцию. И потому начинают смотреть в сторону Азии. Отдохнуть в высокоуровневых таиландских отелях можно за меньшие деньги. А вот эмоций может быть даже больше, чем от отдыха в Турции. Турагенты наблюдают смещение летом в сторону Азии с прошлого года.

Помимо привлекательных цен и новых впечатлений, в числе причин усиления интереса к Азии эксперты называют хорошие объемы перевозки, в том числе чартерной, а также размытие "сезонности" азиатского отдыха.

- Сейчас мы можем уверенно сказать, что позиции Азии в предстоящем сезоне значительно усилились. Связано это с сохранением и расширением полетных программ, причем не только из Москвы, но еще и из регионов. В первую очередь это касается Таиланда, - говорит вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Еще один позитивно влияющий на спрос фактор, на который обращает внимание эксперт, - постепенный переход азиатских направлений на всесезонные режимы продаж.

- Что характерно, отельеры также стараются поддержать спрос в летние месяцы выгодными предложениями. Например, по Мальдивам скидки на отели достигают 40%. Таким образом, тур по цене вполне сопоставим с более массовой Турцией, - говорит Артур Мурадян.

Немаловажный момент - высокая возвратность подавляющего большинства стран Азии. Если кому-то из туристов нравится этот континент, то они продолжают многократно посещать эти страны, в том числе и летом, добавил собеседник.

С учетом складывающихся тенденций в азиатских предложениях туроператоров царит разнообразие: туры в Таиланд на блочных и чартерных рейсах, блочные программы в Индонезию, Малайзию и Вьетнам, расширение предложений по Китаю и др.

Таиланд лидирующий и доступный

Лидирующий в зимнем сезоне по всем выездным направлениям Таиланд летом возглавляет список самых популярных по спросу у россиян азиатских стран. В прошлом году летние объемы турпотока из РФ в Таиланд достигли рекордных значений за всю историю российского туризма в стране - 180 673 россиянина. Это лето, по прогнозам туроператоров, имеет все шансы стать еще успешнее.

Турагенты говорят, что летний Таиланд привлекает хорошими ценами, выгодно отличающимися от Турции, и широкими досуговыми возможностями, в том числе для отдыха с детьми.

Что касается погоды. Во-первых, сезон дождей на популярном острове Пхукет достаточно условный и уже никого не пугает. Во-вторых, всегда можно выбрать для отдыха курорты Сиамского залива - Паттайю, Ко Чанг, Самет, Самуи. Летом там высокий сезон.

- Таиланд популярен летом. Дожди есть, но они непродолжительные, теплые и не доставляют больших неудобств. Цены на проживание, экскурсии, продукты в летний период намного ниже. Прогнозируем увеличение летних продаж к данным прошлого года, - сказали в Anex.

В Pegas Touristik ожидают роста таиландских продаж по итогам летнего сезона на 50% к прошлому году.

- Таиланд - очень востребованное направление, особенно у дальневосточных регионов России. Из летних месяцев больше всего бронирований сейчас приходится на июнь, - рассказали в компании.

Несомненным лидером в Азии в летнем сезоне называют Таиланд и в компаниях "Интурист", "Пакс", Fun&Sun.

- Фиксируем спрос на весну – лето на 62% к данным прошлого года. Этому способствуют в том числе наличие прямой перевозки, - поделились наблюдениями в Fun&Sun.

В этом году туроператоры открыли летние продажи Таиланда на чартерах раньше, чем в прошлом году. Это стало ответом на желание туристов заблаговременно бронировать туры. По этой же причине у Pegas Touristik, Fun&Sun и Club Med уже стартовали зимние таиландские продажи. Особым спросом у россиян пользуются новогодние даты и январь 2025 года.

На лето туроператоры заявили больше чартерных рейсов, чем годом ранее. Anex, Pegas Touristik, Fun&Sun, Coral Travel и "Интурист" будут возить туристов летом на Пхукет на чартерах "Икар", Azur air и Red Wings суммарно из 11 городов: Москвы, Благовещенска, Екатеринбурга, Красноярска, Сочи, Томска, Иркутска, Хабаровска, Владивостока, Новосибирска и Южно-Сахалинска.

Помимо чартерных рейсов на Пхукет и в Бангкок будут летать регулярные рейсы "Аэрофлота" и S7 (Бангкок из Иркутска). Полетная программа "Аэрофлота" в Бангкок и на Пхукет заявлена из шести городов - Москвы, Новосибирска, Владивостока, Иркутска, Красноярска, Хабаровска. И из Петербурга - только на Пхукет.

Можно будет улететь в Таиланд и на стыковочных рейсах зарубежных авиакомпаний, в том числе в рамках блочных программ туроператоров. У ITM group, например, блоки мест на Turkmenistan Airlines из Москвы и Казани в Бангкок с одной удобной стыковкой в Ашхабаде.

Китай растущий и интересный

Вице-президент АТОР, генеральный директор холдинга "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов не исключает, что по уровню прироста спроса в летнем сезоне Китай может обогнать Таиланд. Продажи идут активно. А само направление входит в азиатский летний топ-5.

В ITM group соглашаются: Китай бьет все рекорды. Туристам интересен не только пляжный Китай, но и экскурсионный. Глубина продаж - два – четыре месяца.

В PAC Group объясняют отличную динамику китайских продаж в своей компании хорошим объемом прямой перевозки по привлекательным ценам, желанием туристов изучать Китай и широким ассортиментом китайских предложений.

- Спрос намного выше предыдущего года. В Китай много прямых рейсов. А мы предлагаем любые туры в Китай - экскурсионные, пляжные, лечебные и даже мебельные, также планируем сделать образовательные туры, - рассказали в PAC Group.

О расширении своих китайских предложений сообщили и в Fun&Sun. В прошлом году туров в Китай на лето у туроператора не было. Сейчас клиентам этой компании доступны туры на основе прямых рейсов в том числе на Хайнань, в Пекин, Шанхай.

- Средняя глубина заездов - 11 ночей, средняя глубина бронирований - два месяца, - сориентировали в Fun&Sun.

В целом туристам доступны самые разные туры в Китай - от пляжей острова Хайнань до снежных вершин Тибета. Купить такие, помимо вышеуказанных компаний, можно у China Travel, China Tour & Business Travel Company, "Интурист", ICS Travel Group и др.

Представители туристической розницы с туроператорами в плане роста спроса на Китай соглашаются. Между тем отмечают, что Китай пока не сможет стать массовым направлением, в том числе из-за достаточно высоких цен на туры и ограниченной перевозки на Хайнань. Сейчас Хайнань уступает по ценовой привлекательности и Таиланду, и Шри-Ланке.

Индонезия и любовь вопреки

Неизменный участник топовых летних списков популярных у россиян стран Азии - Индонезия. Последние несколько лет рост спроса туда происходит вопреки.

По итогам 2023 года Индонезия установила исторический рекорд по объему российского турпотока, приняв 168 тыс. россиян против 158,9 тыс. в 2019 году. И все это, несмотря на отсутствие прямых рейсов, возобновления которых в посольстве Индонезии в Москве ожидают в 2025 году, и далеко не бюджетных цен на отдых. В ценовом рейтинге стран Юго-Восточной Азии Индонезия расположена после Таиланда, Шри-Ланки, Малайзии и зачастую Вьетнама.

Хотя, конечно, туроператоры стараются предложить путешественникам индонезийские туры по приемлемым ценам. Делают это в том числе за счет блочной перевозки. У туроператоров, имеющих блочную программу на рейсах Qatar Airways, летняя Индонезия лидирует по спросу среди других стран Юго-Восточной Азии. Продают туры на Бали на блочной перевозке в том числе Ambotis Holidays, ITM group, ПАКС.

В PAC Group так характеризуют интерес россиян к летнему Бали: спрос многократно растет. В компании напоминают, что лето на популярном индонезийском острове - самое комфортное время для отдыха, нет влажности. Туристы выбирают как классические туры, так и комбинированные программы.

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В компании Fun&Sun указали, что спрос на Индонезию вырос на 35%. Средняя глубина заездов - 10 ночей, средняя глубина бронирований - три месяца. Есть бронирования на ноябрь, новогодние даты.

Малайзия и путь к популярности

Малайзия уверенно идет по пути завоевания сердец российских туристов. Страна активно продвигает себя на рынке. В самой Малайзии динамично развивается туристическая инфраструктура, появляются новые отели и варианты перелетов. Результат налицо - 109 689 туристов из РФ в 2023 году, на 37% выше показателей доковидного 2019 года.

По итогам 2024 года Малайзия хочет увеличить российский турпоток еще на 30%. Туроператоры такие планы считают вполне реализуемыми.

- Наибольший рост по нашим направлениям мы ожидаем по Малайзии. В первую очередь за счет блочных программ из Москвы и Казани на рейсах Turkmenistan Airlines. Ну и, конечно, за счет более активного продвижения страны в российском туристическом информационном пространстве, - отметили в ITM group.

В летнем сезоне у ряда туроператоров Малайзия войдет в топ-5 популярных стран Азии.

Вьетнам, Южная Корея, Филиппины. Япония: полет нормальный

Вьетнам сейчас, пока прямая перевозка представлена в ограниченном формате и не на курорты, не демонстрирует выдающихся результатов. Массового спроса со стороны россиян нет. Между тем и стагнирующим вьетнамское направление назвать никак нельзя.

В Fun&Sun, например, фиксируют рост турпотока во Вьетнам в два раза. И говорят, что спрос был бы выше, если бы появились прямые перелеты на курорты.

Туроператоры, занимающиеся Вьетнамом, активны: предлагают разные форматы туров, в том числе на блоках мест зарубежных авиакомпаний с вылетом из Казахстана и Узбекистана, а также на блочной перевозке с одной стыковкой в Туркменистане.

Все компании, которые занимаются турами во Вьетнам, в целом продажами удовлетворены. Говорят, что объемы текущих бронирований позволят этой стране в летнем сезоне войти в топ-5 азиатских направлений по спросу у россиян.

А вот такие азиатские страны, как Южная Корея, Филиппины, Япония, Камбоджа, Мьянма, пока не могут похвастаться высоким спросом со стороны россиян. Но в целом вызывают энтузиазм у экспертов. Туристы хотят новых эмоций, а эти направления не заезжены, а значит имеют простор для творчества.

Азия и новые свершения

Туроператоры уверены: в условиях сохраняющейся труднодоступности европейских пляжных направлений, выросших цен на отдых в Турции, а также желания путешественников разнообразить свой отдых летняя туристическая Азия продолжит наращивать объемы.

- В текущей ситуации в мире, мы думаем, что все больше и больше туристов будут обращаться к Азии. Это дешево, это тепло, это очень красиво. Впрочем, бюджет может быть разный. Вариантов изысканного отдыха много, - сказали в Ambotis Holidays.

В ITM group обращают внимание на инфраструктуру азиатских курортов, говоря о том, что она готова к росту турпотока.

- Более того, многие курорты открывают себя с другой стороны, предлагая широчайший выбор вариантов отдыха, - отмечают в компании.

Азиатского лета в плане погоды, как уже было сказано ранее, туристы не боятся, тем более единого "сезона дождей" нет ни в одной азиатской стране.

- Азия становится круглогодичным направлением. Раньше было четкое разделение на сезон/несезон, сейчас границы уже стираются. В зависимости от времени года можно перемещаться в разные, более подходящие уголки той или иной страны. К тому же всегда можно заменить день на пляже выездом на интересные экскурсии или заняться оздоровлением/лечением, - заключили в PAC Group.

Источник - Известия