Президент назначил министра экономики Бакыта Сыдыкова спецпредставителем по вопросам санкционной политики

Бакыт Сыдыков будет исполнять обязанности специального представителя по совместительству с должностью министра экономики и коммерции.

Президент Садыр Жапаров подписал указ о назначении министра экономики и коммерции Бакыта Сыдыкова специальным представителем президента по особым поручениям по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков. Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента.

Решение принято для усиления координации работы государственных органов в сфере предупреждения и снижения санкционных рисков, защиты национальных экономических интересов страны и выработки единой позиции Кыргызстана во взаимодействии с иностранными государствами, международными организациями, финансовыми институтами и зарубежными регуляторами.

Согласно указу, Бакыт Сыдыков будет исполнять обязанности специального представителя по совместительству с должностью министра экономики и коммерции.

Кроме того, до 31 декабря 2026 года специальному представителю будет придан статус заместителя председателя Кабинета министров с соответствующими полномочиями, определенными указом президента и решениями Кабинета министров.

В числе основных задач спецпредставителя определены координация деятельности государственных органов по вопросам оценки и минимизации санкционных рисков, организация взаимодействия с международными партнерами по вопросам санкционных ограничений, представление согласованной позиции Кыргызстана по вопросам соблюдения международных ограничительных мер и предотвращения их обхода.

Также в его полномочия входит анализ влияния санкционных режимов на экономику страны, включая финансовый сектор, внешнюю торговлю, логистику, промышленность, инвестиции и трансграничные расчеты, а также подготовка предложений по совершенствованию государственной политики в сфере санкционного комплаенса, внешнеэкономической деятельности и финансового мониторинга.

Указом предусмотрено право специального представителя представлять позицию Кыргызстана на международных переговорах по санкционной тематике, запрашивать необходимую информацию у государственных органов, проводить межведомственные совещания и вносить предложения президенту и Кабинету министров по вопросам минимизации санкционных рисков и защиты национальных экономических интересов страны.

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