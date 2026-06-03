В ЖК призывают усилить меры безопасности на водоемах в летний период

В ЖК призывают усилить меры безопасности на водоемах в летний период.

Об этом депутат Алишер Козуев сообщил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в последние дни в стране часто фиксируются случаи гибели детей в водоемах, реках, озерах и других местах отдыха.

«С началом летнего сезона и в условиях жаркой погоды возрастает количество подобных трагедий. Необходимо усилить разъяснительную работу со стороны местных органов власти, МЧС и Министерства образования, а также проводить профилактические кампании для родителей, в том числе через видеоролики», — считает Алишер Козуев.

Он также сказал о необходимости усиления контроля со стороны родителей, чтобы дети не оставались без присмотра у водоемов, и подчеркнул важность оперативной работы спасательных служб.



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