Цифровая война: как ИИ переписывает историю Победы и что с этим делать

Сегодня ИИ стал не только удобным инструментом для работы, но и орудием манипуляции сознанием и фальсификации истории. Как бороться с этим явлением, размышляет колумнист.

81-ю годовщину Победы над нацистской Германией большая часть Евразии и мировое большинство встретили с глубоким осознанием исторической значимости этого события. День Победы рассматривается как ключевой фактор сохранения человеческой цивилизации и триумф справедливости над идеологией расового превосходства — абсолютным злом, унесшим десятки миллионов жизней. В историческом плане этот год важен также тем, что с 19 апреля 2026-го в России отмечается День памяти жертв геноцида советского народа (в соответствии с президентским указом от 29 декабря 2025 года), что особенно важно с учетом продолжающихся процессов реабилитации и героизации нацизма в западных странах, а также попыток фальсификации истории.

В современных условиях необходимость сохранения исторической правды и памяти поколений о подвиге советского солдата в Великой Отечественной войне, а также его решающей роли в освобождении человечества от фашизма приобретает стратегическое значение. Особенно с точки зрения сохранения исторических и морально-нравственных основ не только государств евразийского пространства, но и всего международного сообщества. К сожалению, в последние 10 лет некоторые западные государства занимаются активной фальсификацией итогов Второй мировой войны, выражающейся в системной политике уравнивания ответственности агрессора и освободителя. Идут открытая героизация пособников нацизма под видом борцов за независимость и институциональное оправдание преступлений против народов СССР. Это можно назвать целенаправленным разрушением морально-этических и правовых барьеров, сдерживающих возрождение идеологии расовой исключительности.

Государства евразийского пространства предпринимают усилия, чтобы противостоять этому, но проблема в том, что фальсификация истории приобретает все новые уровни и измерения, ранее рассматривавшиеся лишь на уровне гипотетических рассуждений либо футуристических прогнозов.

Так, особенностью предыдущих пяти лет стало мощное влияние социальных сетей на общественное мнение. Посредством блогеров, лидеров мнений и обычных информационных вбросов внедряются нарративы, оправдывающие нацизм и в корне пересматривающие историю и итоги победы над нацистской Германией. Сегодня серьезные угрозы в этой сфере породило повсеместное использование искусственного интеллекта. Теперь идет формирование искаженной и даже альтернативной истории уже вне контекста социальных сетей. И эти искажения могут присутствовать в любом телефоне, где используется ИИ, — внедрение нужных Западу нарративов уже не требует мнения того или иного автора или блогера.

"Синтетическая правда"

Стремительное внедрение ИИ в цифровую инфраструктуру современного мира — обработка больших массивов данных, накопление и систематизация финансовой, экономической, научной, социально-политической информации — уже привело к тому, что алгоритмы сами начали принимать решения на различных уровнях обслуживания населения и предоставления цифровых услуг. Удобный инструмент, призванный оказывать помощь человеку, также быстро проник в систему образования и науку. ИИ обрабатывает, анализирует и генерирует миллионы страниц текстов для студентов, научных работников и госслужащих. Но при этом простые алгоритмы подбора текстов превратились в алгоритм подбора смыслов и трактовки того или иного исторического события.

В самом широком смысле современная архитектура ИИ представляет собой систему, состоящую из трех уровней: информационного базиса (массивов данных для обучения), алгоритмического ядра (математических моделей и нейросетевых структур) и инфраструктурной среды (программных платформ и вычислительных мощностей). Взаимодействие всех этих элементов превращает ИИ в активный субъект формирования информационного пространства, где качество исходных данных и прозрачность алгоритмов напрямую определяют достоверность и объективность информации и, что немаловажно, смыслов, которые он генерирует.

А если учесть, что все ведущие модели ИИ разработаны в рамках "западной технологической парадигмы", очевидно, что они неизбежно воспроизводят заложенные в них идейные и ценностные установки, которые идут вразрез с общепринятым в странах Евразии пониманием одних и тех же исторических событий. Даже при использовании всего массива открытой информации алгоритмы отдают приоритет англоязычным источникам и западным методологиям интерпретации фактов, что ведет к системному искажению евразийского исторического контекста.

К примеру, даже опираясь на проверенные источники постсоветских стран, ИИ будет предлагать при запросах "другую точку зрения" — о "равной ответственности Германии и СССР за развязывание войны", "подготовке СССР к нападению первым и превентивном ударе Гитлера", решающем вкладе союзников и принижении значения восточного фронта, а также об оправдании и о героизации коллаборационистов как "борцов за свободу и независимость" на Украине и в странах Прибалтики.

Цифровой исторический консенсус

Зашита общих исторических ценностей и сохранение общности исторических судеб народов Евразии в цифровую эпоху уже невозможно представить без возрастающей с каждым годом роли искусственного интеллекта. Именно на него в последующем будет возложена ответственность за формирование единого массива обработанной и проанализированной информации, используемой школами, университетами, научными, образовательными и госструктурами. В этих условиях разработка собственных национальных баз данных, моделей и платформ ИИ приобретает стратегически важное значение, связанное с предоставлением объективной информации во всех сферах жизнедеятельности, особенно по вопросам истории Великой Отечественной войны. Если разработка собственных моделей затруднительна на данном этапе, то использование ИИ с "открытым кодом", позволяющим вносить изменения в алгоритмы поиска и приоритета информации, может быть временным решением.

Нельзя не отметить и важность сотрудничества государств Евразии в формировании согласованного подхода к важным историческим событиям, имеющим общее для всех стран Евразии значение, к которым, безусловно, относится и Великая Отечественная война, и в более широком международном контексте Вторая мировая. И здесь вопрос не о цензуре, а о формировании согласованного подхода к наиболее важным фактам общей истории. Необходимо, чтобы ИИ при запросе и обработке данных давал объективные трактовки исторических фактов, связанных, к примеру, с тем же Днем памяти жертв геноцида советского народа, который может стать важным маркером общего исторического пространства в цифровой сфере.

Празднование 81-й годовщины Великой Победы в этом году открывает для государств Евразии новый цифровой фронт борьбы. Он не только связан с активной работой и присутствием в информационном пространстве, но и переходит в плоскость нейронных сетей и массивов данных. И тут важно понимать, что создание собственной цифровой инфраструктуры и согласованного исторического подхода стран Евразии может стать главным оружием в противодействии чужим идеологическим нарративам и защите исторической правды.