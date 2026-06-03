Депутат заявил о ста кораблях под флагом Кыргызстана и потребовал проверку

По словам депутата, ранее он уже интересовался, осуществляют ли деятельность суда под кыргызским флагом, и тогда получил отрицательный ответ.

Депутат Жогорку Кенеша Болот Сагынаев заявил, что под флагом Кыргызстана ходят уже более 100 судов, хотя ранее представители кабмина утверждали, что таких кораблей нет. Вопрос был поднят на заседании парламента при обсуждении проекта Кодекса о торговом мореплавании.

По словам депутата, ранее он уже интересовался, осуществляют ли деятельность суда под кыргызским флагом, и тогда получил отрицательный ответ.

«Существует международный сервис MarineTraffic. Если посмотреть там, то можно увидеть более ста судов, которые ходят под нашим флагом. Могу показать это в открытом доступе. Кто выдал им разрешения, где они получили лицензии, сколько налогов платят государству и кто их контролирует?» — обратился Болот Сагынаев к представителям кабинета министров.

Заместитель министра экономики и коммерции Султан Ахматов ответил, что Кыргызстан официально не выдавал разрешений таким компаниям. По его словам, после принятия соответствующего законодательства в стране только предстоит создать морскую администрацию и государственный реестр судов.

«Мы никому не выдавали разрешений, поскольку морская администрация еще не создана. Мы поднимем этот вопрос перед Международной морской организацией (IMO) и выясним, кто выдал такие документы. Возможно, речь идет о мошенничестве», — сказал Султан Ахматов.

Депутат Болот Сагынаев выразил обеспокоенность возможными последствиями для Кыргызстана в случае, если суда под национальным флагом окажутся причастны к контрабанде, перевозке наркотиков или другой незаконной деятельности.

«Не дай бог, если такие суда будут перевозить наркотики, заниматься контрабандой или совершать другие незаконные действия. Не окажется ли тогда государство под санкциями?» — отметил депутат.

Он призвал взять ситуацию под контроль и поручить проверку правоохранительным органам.

Напомним, Кыргызстан идет к принятию Кодекса о торговом мореплавании. Документ предусматривает создание морской администрации и государственного реестра судов, несмотря на отсутствие у страны выхода к морю. По данным Минэкономики, в перспективе регистрация судов под флагом Кыргызстана может приносить бюджету от 10 до 15 миллионов долларов ежегодно.



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