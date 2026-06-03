Аллергией болеют все чаще: специалисты объяснили причины роста заболеваемости

Аллергия - это хроническое заболевание, возникающее вследствие повышенной чувствительности иммунной системы к веществам, которые для большинства людей являются безвредными.
В последние десятилетия во всем мире наблюдается рост распространенности аллергических заболеваний. Об этом сообщили в Бишкекском центре укрепления здоровья. Среди возможных причин специалисты выделяют ухудшение экологической обстановки, изменения в характере питания, а также широкое использование химических веществ в быту.
Аллергия - это хроническое заболевание, возникающее вследствие повышенной чувствительности иммунной системы к веществам, которые для большинства людей являются безвредными.
В норме, как напомнили медики, иммунная система защищает организм от вирусов, бактерий и других потенциально опасных факторов.
Однако у людей с аллергией иммунный ответ может возникать и на обычные вещества, такие как:
пыльца растений;
шерсть животных;
пищевые продукты;
лекарственные препараты;
укусы насекомых;
бытовая химия;
домашняя пыль.
При контакте с аллергеном организм вырабатывает специфические антитела, что приводит к развитию аллергической реакции.
Наиболее распространенные симптомы аллергии:
кожная сыпь, зуд и отеки;
чихание, насморк, заложенность носа;
слезотечение, покраснение и зуд глаз;
кашель, одышка и затрудненное дыхание.
Наиболее тяжелым проявлением аллергической реакции является анафилактический шок - состояние, требующее немедленного оказания медицинской помощи.
Для диагностики аллергических заболеваний могут применяться:
осмотр и сбор анамнеза;
кожные аллергопробы;
лабораторные исследования крови;
специальные диагностические тесты по назначению врача.
"Своевременное обращение к специалисту, правильная диагностика и лечение позволяют эффективно контролировать заболевание, предупреждать осложнения и значительно улучшать качество жизни пациентов", - отметили в центре.
При появлении симптомов аллергии рекомендуется обратиться к врачу-аллергологу.
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