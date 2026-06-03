Аллергией болеют все чаще: специалисты объяснили причины роста заболеваемости

Аллергия - это хроническое заболевание, возникающее вследствие повышенной чувствительности иммунной системы к веществам, которые для большинства людей являются безвредными.

В последние десятилетия во всем мире наблюдается рост распространенности аллергических заболеваний. Об этом сообщили в Бишкекском центре укрепления здоровья. Среди возможных причин специалисты выделяют ухудшение экологической обстановки, изменения в характере питания, а также широкое использование химических веществ в быту.

Аллергия - это хроническое заболевание, возникающее вследствие повышенной чувствительности иммунной системы к веществам, которые для большинства людей являются безвредными.

В норме, как напомнили медики, иммунная система защищает организм от вирусов, бактерий и других потенциально опасных факторов.

Однако у людей с аллергией иммунный ответ может возникать и на обычные вещества, такие как:

пыльца растений;

шерсть животных;

пищевые продукты;

лекарственные препараты;

укусы насекомых;

бытовая химия;

домашняя пыль.

При контакте с аллергеном организм вырабатывает специфические антитела, что приводит к развитию аллергической реакции.

Наиболее распространенные симптомы аллергии:

кожная сыпь, зуд и отеки;

чихание, насморк, заложенность носа;

слезотечение, покраснение и зуд глаз;

кашель, одышка и затрудненное дыхание.

Наиболее тяжелым проявлением аллергической реакции является анафилактический шок - состояние, требующее немедленного оказания медицинской помощи.

Для диагностики аллергических заболеваний могут применяться:

осмотр и сбор анамнеза;

кожные аллергопробы;

лабораторные исследования крови;

специальные диагностические тесты по назначению врача.

"Своевременное обращение к специалисту, правильная диагностика и лечение позволяют эффективно контролировать заболевание, предупреждать осложнения и значительно улучшать качество жизни пациентов", - отметили в центре.

При появлении симптомов аллергии рекомендуется обратиться к врачу-аллергологу.



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