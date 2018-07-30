Оружейные мутные тайны

Новости

Помогут ли послеатамбаевские война компроматов и скандалы разобраться в этих тайнах до конца?

ВЗРЫВАТЕЛИ ЗА ПОЛМИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ



Первый скандал, напомним, вспыхнул вокруг уголовного дела, основным фигурантом которого стал Албек Ибраимов - мэр Бишкека, в прошлом возглавлявший транснациональную корпорацию "Дастан". Речь в этом деле идёт о событиях шестилетней давности. О контракте, который тогдашний председатель правления ОАО "ТНК "Дастан" Ибраимов подписал в 2012 году с дочерним предприятием корпорации - ОсОО "Дастан Инжиниринг".



Эта фирма, согласно контракту, поставила корпорации-"матери" 80 комплектов неких "специальных изделий" на 533 тысячи 760 долларов. Сама же приобрела их у некой украинской хозрасчётной компании всего лишь на 63 тысячи 400 долларов. Разница получилась внушительной - 470 тысяч 360 долларов, или почти 33 миллиона сомов.



Эту разницу следствие квалифицирует как ущерб, причинённый государству в особо крупном размере, ведь в тот период транснациональная корпорация "Дастан" была предприятием с почти 100-процентной государственной долей в уставном капитале. То есть, по версии следствия, госкорпорация "Дастан" купила эти самые изделия по завышенным ценам, позволив нажиться частной фирме "Дастан Инжиниринг".



Загадочный термин "специальные изделия" фигурировал в официальном сообщении ГКНБ об этом уголовном деле, но то, какую продукцию поставляла корпорации фирма "Дастан Инжиниринг" (занимающаяся производством оружия и боеприпасов), чекисты расшифровывать не стали.



Сам Албек Ибраимов тоже поначалу держал язык за зубами. 13 июня, выйдя после первого допроса в ГКНБ, Ибраимов на вопросы журналистов отвечал, что любопытство прессы он удовлетворить не может, поскольку речь идёт о режимном объекте, каковым является "Дастан" - бывший завод "Физприборы". Кроме того, у него, как у свидетеля по уголовному делу, нет полномочий раздавать какие-либо комментарии. И вообще - он следователям подписку о неразглашении дал.



А через неделю - 19 июня - Социал-демократическая партия Кыргызстана распространила прелюбопытнейший документ - заявление Албека Ибраимова председателю СДПК Алмазбеку Атамбаеву. Оказывается, ещё 11 июня, за два дня до своего допроса в ГКНБ, член политсовета СДПК Ибраимов дал своему партийному шефу письменные пояснения по поводу скандальной сделки. При этом, ничуть не стесняясь, раскрыл все её детали.



Допустим, Алмазбек Атамбаев в свою бытность главой государства имел доступ ещё и не к таким секретам. Но СДПК посчитала нужным заявление Албека Ибраимова обнародовать "в связи, - как говорилось в пресс-релизе, - с активизацией очередного уголовного дела с вовлечением в него соратника А. Атамбаева, для более объективного информирования общественности".



Итак, секретов больше не осталось! "Специальными изделиями" (как их туманно в своих сообщениях называли чекисты) были взрыватели для торпед. Ну а морские торпеды завод "Физприборы" (будущий "Дастан") изготавливал ещё с советcких времён.



К тому времени, как Албек Ибраимов в уже далёком феврале 2011 года вступил в должность председателя правления ТНК "Дастан" (до этого он возглавлял свободную экономическую зону "Бишкек"), уже, по его словам, был заключён контракт между корпорацией и Министерством обороны Индии на поставку индийцам 12 боевых торпед. Поставить их следовало до декабря 2011 года, иначе штрафные санкции составили бы миллионы долларов.



Торпеды на заводе "Дастан" имелись, но не было взрывателей к ним. А без них никто торпеды бы не купил. "Единственным специализированным предприятием, которое выпускало эти специзделия в советское время, был Пермский велосипедный завод, - выкладывал подробности (которые в своё время очень бы заинтересовали иностранные разведки) Албек Ибраимов. - К сожалению, как стало известно, это предприятие перестало производить необходимые нам специзделия. Нужные нам специзделия могли находиться только на военно-морских складах, где использовались торпеды, выпускаемые заводом "Дастан".



И чем же тогда закончился лихорадочный поиск взрывателей? На помощь пришла та самая дочерняя фирма "Дастан Инжиниринг", 30 процентов доли которой принадлежали корпорации "Дастан", а остальными 70 процентами владел гражданин Украины Сергей Шумов. Эта фирма в то время была единственным предприятием в Кыргызстане, которое обладало разрешительными документами на поставку специзделий. Кроме того, она имела тесные связи с украинской государственной компанией "Укрспецэкспорт", которая на Украине обладала монопольным правом осуществлять экспорт и импорт продукции и услуг военного и двойного назначения. И только от неё, по словам Албека Ибраимова, заводу "Дастан" удалось заполучить необходимые изделия И-239 - то есть взрыватели к торпедам.



Короче говоря, фирма-"дочка" предложила свои услуги, а корпорация-"мамаша" вынуждена была её предложение принять. Причём, получается, уже после того, как сроки исполнения контракта с Министерством обороны Индии (декабрь 2011-го) истекли: контракт с ОсОО "Дастан Инжиниринг" ТНК "Дастан" заключила лишь в январе 2012 года.



А как насчёт завышенной, если не сказать грабительской цены, которую заломила "дочка"?



"При заключении контракта "Дастан Инжиниринг" поставил свою цену в размере 533 тысяч долларов, мотивируя это тем, что есть очень большие расходы на оформление документов, перевозку и прочие расходы при осуществлении таких сделок, - объясняет Албек Ибраимов. - То есть окончательная сумма поставки была ПРОДИКТОВАНА компанией "Дастан Инжиниринг". И мы были вынуждены на это согласиться, так как не было других вариантов".



Торпеды в итоге были укомплектованы и удачно проданы, пишет Ибраимов, ТНК "Дастан" получила около 6 миллионов долларов прибыли, так что государство, дескать, внакладе не осталось. Албек Ибраимов недоумевает: почему же сейчас, через 7 лет, вдруг возникли какие-то сомнения и подозрения?



"Насколько мне известно, - добавляет он, - контроль и мониторинг по каждой подобной сделке осуществлялись на постоянной основе кураторами из органов национальной безопасности и Министерства обороны".



Круг фигурантов, таким образом, расширяется. Куда же, в самом деле, смотрели тогда кураторы?



А кто возглавлял в то время ведомства, упомянутые Албеком Ибраимовым? А возглавляли их весьма интересные персоны.



Министром обороны Кыргызстана с декабря 2011-го по апрель 2014-го был Таалайбек Омуралиев. В ноябре 2015 года в отношении него было возбуждено уголовное дело за незаконное выделение из бюджета Минобороны нескольких миллионов сомов госпредприятию "Аскер-Курулуш", занимающемуся военным строительством. В декабре 2017 года Омуралиев был приговорён к выплате штрафа в 5 миллионов сомов с лишением воинского звания генерал-майора.



Председателем Государственного комитета национальной безопасности с декабря 2011 по ноябрь 2012 года был Шамиль Атаханов. Недавно, кстати, про него - уже почти забытого - вспомнили вновь. В связи со скандалом вокруг эвакуации из Кыргызстана весной 2013 года "вора в законе" Азиза Батукаева.



Шамиль Атаханов тогда, напомним, занимал должность вице-премьера и был самым высокопоставленным из кыргызстанских чиновников, засветившихся в батукаевской истории. В начале июня ещё один фигурант скандала - экс-глава ГСИН, ныне депутат парламента Зарылбек Рысалиев - потребовал возобновить расследование незаконного освобождения Батукаева и вызвать на допрос как его самого, так и экс-президента Алмазбека Атамбаева, экс-генпрокурора Аиду Салянову, а также Шамиля Атаханова и экс-депутатов Феликса Кулова и Болота Шера.



"Недавно, - объяснил Рысалиев, - Феликс Кулов дал интервью одной газете, заявив, что тогдашний вице-премьер-министр Шамиль Атаханов зашёл к тогдашнему президенту Алмазбеку Атамбаеву и сказал, что Батукаев сильно болен, он никого не убивал и его следует освободить. Президент дал добро: мол, если он никого не убивал и сильно болен, то можно рассмотреть законные пути. Но ведь тут президента обманули… Многие очерняют меня, говорят, что Рысалиев освободил Батукаева. Я ни копейки не взял у Батукаева. Я знаю, кто сколько денег получил. В ходе следствия всё расскажу. Ждал пять лет. Я с самого начала говорил, что всё будет ясно, если взглянуть на распечатки телефонных звонков между сестрёнкой Батукаева и Куловым, Атахановым. Но до сих пор этого не сделали".



Впрочем, освобождение Батукаева - это отдельная история, к которой мы ещё вернёмся. Сейчас речь идёт об оружии. И в отечественном оружейном бизнесе куда больше белых пятен и скандальных тайн, чем в батукаевской истории.



Трудно пока сказать, насколько криминальной была вышеописанная сделка по поставке взрывателей для торпед. Но за одним из её участников и после тянулся скандальный след. И об этом следе наша газета в своё время рассказывала подробно.

Продукция завода "Дастан" - торпеды.

Это редкое фото сделано год назад - во время посещения предприятия экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым.



УКРАИНСКИЙ СЛЕД



Осень 2014 года. На Донбассе полыхает гражданская война. А по Интернету кочует публикация, в которой упоминается и Кыргызстан. Хотя какая, казалось бы, может быть связь между нашей республикой и боевыми действиями на востоке рассыпающейся на части Украины?



"Компания Immersion Hi-Tech Ltd., а также её дочерняя фирма Dastan Engineering Company Ltd. в очередной раз замешаны в кровавом бизнесе и обговаривают условия поставок оружия из Киргизии в Украину, - говорилось в той статье. - В данное время вышеперечисленные компании ведут согласование предложения на поставку боеприпасов в Украину. По информации СМИ, Dastan Engineering занимается поставками вооружений каждый раз, когда Украина не может этого сделать официально. В условиях гражданской войны данные действия преступны. Международный Красный Крест признал вооружённый конфликт в Украине внутренним, и поставки боеприпасов одной из сторон в данной ситуации не допустимы и могут привести к новым разрушениям и жертвам среди гражданского населения", - заключал автор этой статьи.



Упомянутая в статье компания Dastan Engineering Company Ltd. - это то самое ОсОО "Дастан Инжиниринг", которое двумя годами раньше чуть ли не вынудило (если верить Албеку Ибраимову) корпорацию "Дастан" купить у Украины взрыватели для торпед. Причём по ценам, которые само диктовало.



А вот - 2012 год, тот самый, когда осуществлялась сделка по поставке взрывателей для торпед завода "Дастан". Крупный международный скандал тогда разразился вокруг ещё одной горячей точки - Сирии, где гражданская война только начинала разгораться. Корреспондент британской телерадиокомпании Би-би-си обнаружил на базе отряда сирийских боевиков в одной из мечетей в городе Алеппо ящики с маркировкой, свидетельствующей о том, что в ящиках находится продукция украинского Луганского патронного завода. А также о том, что эти патроны двумя годами ранее были поставлены сухопутным войскам Саудовской Аравии… всё той же компанией Dastan Engineering Company Ltd. И теперь вот загадочным образом оказались они у террористов в Сирии.



"Известная в определённых кругах компания Dastan Engineering, - писали тогда украинские СМИ, - принадлежит украинскому торговцу оружием Сергею Шумову, который ранее возглавлял созданную на Кипре компанию Immersion Hi-Tech Ltd. Позднее Служба безопасности Украины возбудила против С. Шумова и Immersion Hi-Tech дело о нарушениях правил экспортного контроля. После этого С. Шумов выехал в Киргизию, где, видимо, установил партнёрские связи с сыном тогдашнего президента Киргизии Курманбека Бакиева - Максимом Бакиевым. Шумов передал финансовые вопросы (и, видимо, частично права на результаты интеллектуальной деятельности) своей фирмы небезызвестному киргизскому ОАО "Транснациональная корпорация "Дастан", фактически контролировавшемуся М. Бакиевым. По информации "Дастана", в 2005 году это предприятие начало совместный с Immersion Hi-Tech проект по освоению новых видов продукции и попутно заключило контракт с Индией".



ОсОО "Дастан Инжиниринг", зарегистрированное в Первомайском районе Бишкека в январе 2006 года, по сей день числится в базе данных Министерства юстиции Кыргызстана. А среди его учредителей по-прежнему значится физическое лицо - тот самый Сергей Александрович Шумов.



В рамках журналистского расследования, которое осенью 2014 года проводила наша газета "Дело №…", мы взяли интервью у специалиста, в своё время имевшего прямое отношение к оборонным предприятиям Кыргызстана. По его словам, украинские торговцы оружием появились на заводе "Дастан" с приходом туда ставленника Максима Бакиева Алексея Ширшова. Которого наш собеседник охарактеризовал так: "Заносчивый, себялюбивый, наглый, беззастенчивый субъект".



"С момента обретения Украиной суверенитета не единожды и украинские граждане, и украинское государство уличались в посредничестве в торговле оружием. Это - их специализация, - рассказывал наш собеседник. - А Ширшов очень активно работал с украинцами. Помните, как для президента Бакиева купили самолёт бизнес-класса? Известно, что приобрёл его Ширшов - с помощью украинской стороны. Неудивительно, что после бегства из Кыргызстана Ширшов, насколько известно, обосновался в Киеве. Там у него есть фундамент, платформа, хорошие завязки. И эти завязки говорят о том, что всё, что происходило при Ширшове на "Дастане", тоже не случайно. Появившиеся там украинцы были его партнёрами".





В то время в воздухе витала идея создать госпредприятие "Кыргыз курал" ("Кыргызское оружие"), которое будет ремонтировать вооружение всех военных ведомств Кыргызстана. Почему-то для этих нужд вначале выбрали территорию завода "Дастан". И при Ширшове, по мнению нашего собеседника, могли появиться такие "оружейные" схемы.



"Ремонт оружия, для которого предполагалось использовать площадку "Дастана", - это лишь "крыша", - рассказывал он. - Оружие и боеприпасы собирались продавать. В Кыргызстане этого добра ещё оставалось много. Выходит срок годности снарядов - их надо уничтожать. Зачем, когда на них можно заработать? Продать по сниженным ценам, но деньги всё равно огромные выходят. И каналы переправки оружия есть, ведь в руках Бакиевых - и таможенная, и пограничная службы. А принимающая сторона - та же Украина. Такие мосты выстраивались, и наверняка что-то уже работало. Этим ребятам нужно было имя "Дастана". Чтобы, используя предприятие как "крышу", продавать списанное оружие, следы которого ни одна Счётная палата не найдёт. И получать за это огромные деньги".



Изменилось ли что-то после апрельской революции 2010 года? Вышеупомянутые информационные скандалы были не единственными. Той же осенью 2014 года информационную бомбу, осколками которой зацепило и Кыргызстан, взорвало Чешское государственное радио.



Его журналисты, решив выявить каналы поставки оружия на восток Украины, вышли на крупного польского торговца оружием Анджея Издебски, работа которого в основном заключалась в обеспечении смертоносного товара надёжными документами. Выдав себя за продавца оружия, чешский журналист Янек Кроуп встретился с бизнесменом Издебски (разговор тайно записывался), и тот пообещал узаконить сделку по поставке оружия (в частности, переносного зенитного комплекса "Игла") на Донбасс через Кыргызстан, где у него, Издебски, есть фирма.



Кто-то из кыргызских чиновников, объяснял бизнесмен Издебски, выдаст ему фиктивный документ о том, что оружие поставляется для Кыргызстана. И по всем документам конечным пунктом доставки оружия будет считаться Кыргызстан. Но, по словам поляка, потребуются деньги для подкупа сразу нескольких кыргызских ведомств.



Из этих сенсационных откровений следовало, что кыргызские государственные органы за взятки могут выступать в весьма неприглядной роли подставных получателей оружия. Которое на самом деле уходит в горячие точки мира.



Тогда, в октябре 2014 года, в нашей газете "Дело №…" вышли две публикации на эту тему - "Кыргызстан втягивают в войну на Украине" и "Кыргызстан может вляпаться в дурную историю с торговлей оружием".



Наша газета била тревогу, призывая разобраться в мутной ситуации все заинтересованные государственные органы страны - ГКНБ, Министерство обороны, Совет обороны Кыргызстана. Но никакой реакции наша газета так тогда и не дождалась. Государственные органы предпочли отмолчаться.



И как раз в те же дни - в октябре 2014 года - в верхах принималось решение, которое на днях аукнулось очередным скандалом.

"Дело №…", октябрь 2014 г.



О скандальной репутации украинских партнёров корпорации "Дастан", бросающей тень и на Кыргызстан, наша газета писала в 2014 году. Предостерегала власти и призывала разобраться…



ВЕРТОЛЁТЫ ДЛЯ АФРИКИ



Всплыли два документа.



Один из них - распоряжение, которое 8 октября 2014 года подписал президент Алмазбек Атамбаев. Глава государства одобрял предложение начальника Генерального штаба Вооружённых сил КР о направлении в Сомали двух вертолётов Ми-24В и двух вертолётов Ми-8МТВ. Зачем? Для участия в миротворческой миссии Африканского союза в этой стране, терзаемой гражданской войной.



Второй документ подписан 10 августа 2015 года тогдашним заместителем руководителя аппарата президента Сапаром Исаковым. Это было поручение начальнику Генштаба и министру обороны доработать контракт по тем же самым вертолётам. Правда, речь уже шла о другом африканском государстве - Уганде.

Документы, подписанные Алмазбеком Атамбаевым

и его любимчиком Сапаром Исаковым без малого четыре года назад, сейчас дали повод для скандала.



Контракт с Министерством обороны Уганды в декабре 2014 года подписало госпредприятие, которое уже упоминалось выше. Оно было создано летом 2009 года и получило название "Кыргыз курал" ("Кыргызское оружие"). На это предприятие возложили роль государственного посредника при проведении всех сделок по оружию.



Вертолётов независимому Кыргызстану хронически не хватало всегда, тем более что они время от времени разбивались, попадая в катастрофы. Два вертолёта Кыргызстану подарили США, два - Россия. И все четыре вертолёта Кыргызстан (так нуждающийся в этой технике!) вдруг решил сдать в аренду...



Сумма аренды за два года составила бы около 30 миллионов долларов. Деньги, что примечательно, должны были поступать не в Кыргызстан, а почему-то на счёт в банке Sky Tech Trading Service FZE, расположенный в Объединённых Арабских Эмиратах. При этом арендодатель - Кыргызстан - должен был застраховать вертолёты за свой счёт, хотя обычно страховку берёт на себя арендатор.



Этими деталями с журналистами поделился генерал-майор Абибилла Кудайбердиев, занимавший в тот период должность министра обороны. "О готовящемся контракте меня не поставили в известность. Я узнал об этом лишь в июле 2015 года, когда мне на подпись принесли проект постановления правительства", - рассказал он. По словам Кудайбердиева, именно он сделку по вертолётам и остановил - направил письма в ГКНБ, Генпрокуратуру, попросив дать правовую оценку контракту, подписанному главой ГП "Кыргыз курал" Бекболотом Кожогуловым. Отреагировала Военная прокуратура - от неё министр обороны получил представление, в котором указывалось, что контракт составлен с грубыми нарушениями и превышением полномочий должностных лиц. На основании этого глава Минобороны Кудайбердиев, по его словам, дал указание расторгнуть контракт. Незаконность сделки потом подтвердила и межведомственная комиссия. Вертолёты остались в Кыргызстане.



Именно за срыв сделки по вертолётам, считает Кудайбердиев, он поплатился должностью и чуть было не поплатился свободой. В октябре 2015 года в отношении него было возбуждено уголовное дело, сразу же последовала и его отставка. В итоге Кудайбердиев пошёл по тому же "минобороновскому" уголовному делу, что и его предшественник на посту главы Минобороны - упоминавшийся выше Таалайбек Омуралиев.



Но Омуралиева осудили, а расследование уголовного дела в отношении Кудайбердиева совсем недавно, в апреле, приостановили. Словно специально для того, чтобы развязать ему язык и подтолкнуть к сливу компромата.



СДПК разгоревшийся скандал с вертолётами, разумеется, объявила "очередной попыткой очернить имя экс-президента Алмазбека Атамбаева". "В первую очередь надо было узнать, на основании чего тогдашний начальник Генерального штаба генерал Алымкожоев выступил с такой инициативой? - заявила официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева, имея в виду сдачу вертолётов в аренду. - Ведь глава государства в своих решениях всегда опирался на предложения соответствующих органов".



Экс-начальник Генерального штаба Асанбек Алымкожоев в свою очередь журналистам рассказал, что сдать в аренду Уганде вертолёты ему предложил его тогдашний заместитель Марат Кенжисариев. На последнем эта цепочка пока и обрывается.



Как расценивает Россия тот факт, что вертолёты, подаренные ею в рамках военной помощи, Кыргызстан пытался сдать в аренду африканцам? Неизвестно. Её представители скандал не комментируют. Словом, эта история пока остаётся весьма мутной.



Компромат на команду экс-президента Алмазбека Атамбаева будет наверняка всплывать и дальше. Возможно, и по оружейным сделкам. Главное - захочет ли кто-нибудь разобраться в этих тайнах до конца? Чтобы раз и навсегда очистить репутацию Кыргызстана.

Вадим НОЧЁВКИН

Источник - "Дело №..."