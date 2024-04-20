Надеюсь, что наши спортсмены привезут золотую медаль из Парижа, это будет их большой подарок на День независимости страны, - Ташиев

К.Ташиев: Уверен, что этот спортивный праздник подарит болельщикам конкурентный дух и незабываемые впечатления.

Заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики-председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Камчыбек Ташиев выступил на открытии лицензионного азиатского отборочного турнира по видам борьбы.

Как цитирует его пресс-служба Кабмина, за последнюю неделю столица Кыргызстана оказалась в самом центре спортивных мероприятий.

«Для нас большая честь приветствовать на кыргызской земле спортсменов со всего азиатского региона. Желаю победы сильнейшим. Уверен, что этот спортивный праздник подарит болельщикам конкурентный дух и незабываемые впечатления», - сказал Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что руководством страны в последние годы уделяется особое внимание развитию спорта, в том числе спортивным единоборствам.

«По инициативе президента Кыргызской Республики построен современный спортивный комплекс для нашей женской сборной по борьбе. Обновляется спортивная инфраструктура и создаются благоприятные условия для тренировок. Надеюсь, что наши спортсмены привезут золотую медаль из Парижа , это будет их большой подарок на День независимости страны»,- отметил зампред Кабмина.

Далее начался отборочный тур в разных весовых категориях, по итогам которых кыргызстанские спортсмены Алмаз уулу Бекзат и Эрназар Акматалиев завоевали лицензии для Кыргызстана на Олимпийские игры в Париже.

Лицензионный турнир продлится до 21 апреля.

АКИпресс