Димаш Кудайберген признан самым популярным зарубежным артистом в Китае

Димаш Кудайберген снова признан лучшим зарубежным артистом в Китае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал DimashNews.
С 7 по 28 июня на популярной китайской платформе Sina проходило голосование Leading 2020 Sina Entertainment festival, организованное Sina News и Sina Entertainment. После 21 дня напряженного голосования казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген набрал 1 404 488 голосов, выиграв в номинации "Самый популярный зарубежный артист".
Sina - это китайская интернет-компания, которая является платформой для общения со 100 миллионами пользователей по всему миру. Компания имеет 4 основных направления деятельности: Sina Weibo, Sina Mobile, Sina Online и Sinanet. Компания Sina и ее платформы оказывают огромное влияние на медиапространство и сферы развлечения Китая.
Источник: Кабар
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