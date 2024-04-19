Ташиев убивает предчувствие революции в Кыргызстане

У лирически настроенных граждан предчувствие весны всегда тесно связано с предчувствием любви.

В осенне-весенний период в стране традиционно начинается брожение умов. Именно на это время приходится всплеск народного недовольства, скачок чьих-нибудь политических амбиций, складывается классическая революционная ситуация – со всеми вытекающими из нее последствиями.

Последствия, как правило, печальны и трагичны. Поэтому уповают на революции те, кто сам в них участия не принимает, но кому выгодны народные волнения, заканчивающиеся сносом действующей власти. Народ, наученный горьким опытом, революций опасается. Во-первых, каждая последующая революция в Кыргызстане на поверку оказывалась очередным переворотом. Во-вторых, несла за собой неоправданные и бессмысленные в конечном итоге человеческие жертвы, страдания и лишения.

Вполне естественно, что установившаяся теплая весенняя погода толкает одних на "революционные" телодвижения (под любым предлогом и по любому поводу), других же – на тревожные размышления о судьбе государства и своей собственной.

У лирически настроенных граждан предчувствие весны всегда тесно связано с предчувствием любви. У более прозаических (а таких сейчас большинство) предчувствие весны оборачивается предчувствием очередных социальных катаклизмов. Тем более что кыргызское общество никогда не прекращает потихоньку гудеть – как рабочий улей. Пока оно гудит негромко и мерно – все в порядке. Но каждый отлично знает, что может случиться, если в рабочий улей бросить какой-нибудь инородный предмет (особенно – зажженную спичку). Ходит народ, прислушивается к гудению – и слегка тревожится. Сейчас все вроде спокойно, но где гарантия, что в следующий момент не рванет?

Тревога умело подогревается третьими силами. Которые, собственно, не силы, а так… Но панику посеять могут. В общество то и дело запускаются разные провокационные слухи. Их распространением не гнушаются и "независимые" СМИ. Слух может быть самый неправдоподобный. Например, о том, что президент и глава ГКНБ не достигли консенсуса по какому-нибудь архиважному вопросу, насмерть разругались и вот-вот это сильно ударит по народу. Начнется передел власти… А всем известно, что когда паны дерутся – у холопов чубы трещат.

Жапаров и Ташиев давно уже раз и навсегда прояснили эту ситуацию. Их дружба – пример настоящей мужской дружбы, где нет места даже самому мелкому предательству, мелочным разборкам, подсиживанию и интригам. Но слухи – на то и слухи, чтобы, ощущаясь глупостью, тем не менее оседать в умах и мешать спокойно жить.

Потихоньку муссируются сплетни и другого порядка. Касающиеся тех, с кем генерал Ташиев воюет с первого дня заступания на пост. "Не тех поймали", "поймали тех, но сразу отпустили", "поймали тех, не отпустили, сняли деньги, рассовали со своим карманам"… И так далее.

Это все и есть неявные, но очень тревожные предвестники народного волнения.

Существует ли сейчас в Кыргызстане реальная сила, способная предотвратить очередной переворот и снять все эти весенние предреволюционные томления? И что можно реально сделать для того, чтобы ушло это нехорошее предчувствие революции?

Сила есть. И многое уже сделано. Остальное делается и обязательно будет доведено до логического конца.

Называя революцией апрельские события 2010 года, экс-президент Алмазбек Атамбаев, как ни прискорбно, ошибся в терминологии. Если бы тогда произошла истинная революция, рабочему улью не надо было бы усиливать свое гудение. Случилась бы смена власти, смена строя, смена режима – и все это исключительно в народную пользу. Был бы наконец национализирован Кумтор с возвращением народу богатств, принадлежащих ему по праву. Было бы покончено с криминалом, хозяйничающим в Кыргызстане как в собственной юрте. Страна начала бы по-настоящему просыпаться, подниматься с колен, увиливая свой авторитет в мировом сообществе.

Ничего этого после 7 апреля 2010 года не случилось. Потому и не закончилось народное беспокойство, то тихое, то усиливающееся бурление и гудение растревоженного улья.

Сейчас все иначе. Утверждать, что все абсолютно предпосылки для создания очередной революционной ситуации в Кыргызстане уже сняты, - рановато. Но все к этому идет. Золото Кумтора начало работать на благо кыргызского народа. С властью криминалитета Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев успешно борется. Он, всесильный криминалитет, руками Ташиева уже обезглавлен: самые отъявленные мафиози и кримавторитеты посажены или ликвидированы. Есть еще недобитки, которые затаились где-то и ждут подходящего часа, чтобы вылезти и заявить на страну свои права. Сейчас главное – не дать им вылезти. Это – одна из главных задач ГКНБ под руководством генерала Ташиева, и генерал прекрасно это понимает.

И президент, и председатель ГКНБ приложили максимум усилий, чтобы Кыргызстан научился достойно представлять себя на мировой арене. И даже резко рванувший к своему развитию кыргызский футбол (к которому тоже приложил руку и сердце Ташиев) тоже способствует поднятию республиканского авторитета. За страну уже не стыдно. Страной можно гордиться. Страна постепенно избавляется и от чересчур навязчивого влияния из-за рубежа. Вот оно, то самое поднятие народного самосознания, о котором говорил Атамбаев и которого не получилось после апрельской революции.

А генерал Ташиев – та самая сила, способная успокоить народ, снять с повестки дня вопрос очередной революции и остановить страну от очередного падения в пропасть (чем неизбежно заканчивалась каждая предшествующая революция).

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