Поддержит ли Центральная Азия Иран в конфликте с Израилем? Мнение экспертов

В ночь на 14 апреля иранские ракеты и беспилотники обрушились на Израиль, поставив регион перед угрозой большой войны.

Поводом для нападения Тегеран назвал авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. В результате погибли несколько старших офицеров, в том числе два высших командира Корпуса стражей исламской революции. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил «нанести пощечину» Израилю в качестве ответной меры.

14 апреля весь мир стал свидетелем, как Иран выпустил по Израилю 120 баллистических и 30 крылатых ракет, а также более 170 беспилотников. Атака длилась пять часов.

Ближе к утру постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что считает нападение на Израиль «завершенным». Назвав действия Ирана «законной обороной», и предостерегло Соединенные Штаты Америки от вмешательства в конфликт. Соответствующее заявление представительство опубликовало на своей официальной странице в Х (ранее Twitter).

Иран также предупредил Израиль, что совершит более масштабное нападение в случае ответа на ночную атаку.

На беспрецедентный ночной обстрел отреагировали практически все страны. МИД Кыргызстана и Казахстана сделали заявление, призвав стороны воздержаться от дальнейших военных действий.

Журналист 24.kg поинтересовалась у экспертов, как отразится вероятная эскалация на Ближнем Востоке на государствах Центральной Азии.

Доцент Академии ОБСЕ Эмиль Джураев назвал обострение между Ираном и Израилем крайне непредсказуемым, как и его последствия для всего мирового сообщества, включая и регион Центральной Азии.

«Никакого военного вмешательства или опосредованного участия стран ЦА в этом конфликте не будет. Независимо от того, что государства региона сами являются полноценными партнерами Ирана без привязки к России», — отметил он.

Мы находимся не в той степени близости, чтобы вовлекаться в вооруженные действия в защиту Ирана. - Эмиль Джураев

Он считает, что и Россия тоже предпочтет оставаться в стороне, не вмешиваясь в противостояние.

У Москвы сейчас и без того хватает хлопот с войной, которую она развязала в Украине.

«Но, конечно же, ситуация может кардинально измениться, если эскалация разрастется до масштабов полноценной мировой войны. Но для последнего, думаю, нет предпосылок. Есть серьезная опасность того, что западные партнеры Израиля могут вовлечься, запустив ответные акции военного характера. Но я не считаю, что на стороне Ирана может быть задействовано аналогичное военное вмешательство союзников Тегерана», — сказал эксперт, добавив — если дело не дойдет до применения ядерного оружия, то напряжение спадет.

Эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, рассуждая о том, насколько велик риск для Центральной Азии быть втянутой в конфликт, напомнил — в работе ПВО по иранским беспилотникам участвовали не только Израиль и его союзники — США, Великобритания и Франция. Иордания тоже присоединилась к отражению иранской атаки. Не собиралась поддерживать Иран и Саудовская Аравия. Это очень авторитетные государства в исламском мире.

«Центральной Азии следует понимать: эти страны никогда не будут союзниками Ирана в борьбе против Израиля и в его стремлении взорвать Ближний Восток, а то и весь мир, и подвести его к мировой войне», — сказал он.

Центральная Азия должна заметно дистанцироваться от Ирана и его этой политики ненависти. Безотносительно того, что Иран — союзник России. - Аркадий Дубнов

В подтверждение своей версии он напомнил, что не только Казахстан и Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан показали, что «готовы отстаивать достоинство своих соотечественников перед теми ужасами, которым подвергаются их граждане со стороны российских силовиков».

«Бишкек и Душанбе совсем уж не так сегодня пригвождены к столбу, вокруг которого вертится российская политика. И они совсем не обязаны быть ее симпатизантами», — уточнил аналитик.

Далек от мысли, что ирано-израильский конфликт как-то повлияет на регион, сотрудник научного центра «Карнеги» в Берлине Темур Умаров.

«Если честно, не думаю, что обострение на Ближнем Востоке как-то сильно скажется на Центральной Азии. При желании и Таджикистан можно приписать к союзникам Ирана, но все это натянуто.

В случае масштабного конфликта, думаю, стороны обойдутся дежурными дипломатически обтекаемыми высказываниями», — отметил он.

Между тем, как сообщает Sky News, президент Израиля Ицхак Герцог назвал атаку Ирана на израильские территории в ночь на 14 апреля «объявлением войны».

Но, по данным The New York Times, Израиль не стал наносить немедленный удар в ответ на иранскую атаку после разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы США Джо Байдена.



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