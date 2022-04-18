Когда остановится пограничный конфликт в Баткене?

12 апреля таджикские военные вторглись на 20 метров границы Кыргызстана, не подчинились предупреждению, после вспыхнувшего конфликта дважды произошла перестрелка. Сначала зарегистрирована перестрелка между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана возле села Максат Лейлекского района, после чего таджики обстреляли минометами село Достук Кыргызстана. При этом 6 кыргызстанцев получили ранения.

Полномочный представитель президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев сообщил, что вчера завершились двусторонние переговоры в связи с ситуацией на кыргызско-таджикской границе. Собрание делегаций обеих стран в обширном составе прошло в районе перестрелки – участке Селкана Лейлекского района. Стороны объявили о договоренности отозвать привлеченные на границу дополнительные силы и улаживании ситуации. Мы задали общественности нижеследующий вопрос:

- На кыргызско-таджикской границе снова наблюдается напряженность. 12 апреля таджики из минометов обстреляли село Достук в Баткене, где шесть кыргызстанцев получили ранения. В событии конца апреля прошлого года, в котором пролилась кровь десятков наших соотечественников, были видны уши большой державы. В этом году не получается реализовать на практике «операцию» в Украине. Не спровоцируют ли снова большие державы соседей для того, чтобы выпустить из себя накопившийся внутренний «пар»?

Чолпонбек Сыдыкбаев, к.п.н.:

«Англосаксонский глобальный проект стоит перед реализацией»

- Один из факторов воспламеняемой войны с нами – начать войну против другой страны, повысить рейтинг как национального героя для того, чтобы в Таджикистане власть трансформировалась мирным путем без протестов.

Второй фактор еще опасней этого. Стоит перед реализацией на практике англосаксонский глобальный проект по «созданию великой таджикской страны», включающей около 15 млн таджиков в Афганистане и сегодняшнюю территорию Таджикистана. Такой интриганский геополитический проект был реализован в Сирии, Ираке.

Ориентировочно первые этапы данного глобального проекта вроде начнут претворяться в жизнь в последнюю неделю июня, в начале июля. Это намекает нам о начале открытых и масштабных военных действий со стороны Таджикистана. Пусть Создатель будет благосклонен к Кыргызстану!

Асыкбек Оморов, историк:

«В 1924 году отдали Таджикистану Мургаб и Жергетал»

- В принципе в союзное время пограничные дела решались только в Москве - такие как взаимные пограничные вопросы 15 союзных республик, особенно среднеазиатских республик. Потом в 1924 году отдали Таджикистану Мургаб и Жергетал. Та земля была землей Кыргызстана. В то время мы же были одним государством, из-за этого решили, что земля Таджикистана мала, и с тех пор стоит за ним.

В 1991 году по данному делу бывшие секретари или последующие президенты провели собрание в Алматы. Прошло совместное собрание СНГ, на том совещании сказали: «Все распределенные границы во время бывшего союза вы президенты сами уточните, пусть останется по-прежнему».

Те границы снова не забрали, Аскар Акаев ничего не сделал. Никто не может давать гарантии на неуточненные земли. Мы не можем сказать, нападет или не нападет Таджикистан. Это втихую подстрекают внешние силы против Кыргызстана. Никого не могут убедить слова «отныне остановилось, кончилось». Не сегодня, так завтра могут еще вспыхивать конфликты.

Адиль Турдукулов, гражданский активист:

«Делается попытка повернуть на внешний вопрос недовольство в народе»

- Это превратилось в крайне проблемный вопрос. Вместо того, чтобы Э.Рахмону решить внутренний социально-экономический кризис, пытается найти врага, повернуть недовольство в народе на внешний вопрос. Это безусловно провокационные действия. Прежде всего, таджикской власти надо было обратить внимание на афганскую сторону. Потому что там стоит Талибан, есть угроза экстремизма, терроризма. От кыргызской стороны нет никакой угрозы. Но держит кыргыза за врага. Это искусственные действия, является попыткой таджикской стороны переложить имеющиеся проблемы на кыргызскую сторону.

Некоторые наши эксперты говорят, что посредником должна стать Россия или третье государство. Я не присоединяюсь к ним. Такие болезненные вопросы как граница мы должны решить только сами. Потому что все документы имеются у нас, правда на нашей стороне. Вот почему в этот вопрос мы не должны вмешивать никого, будь то Америка, Европа или Россия. Нам, как независимой стране необходимо самим решать большие вопросы. Здесь несомненно нужна политическая воля президента, парламента.

Улук Маматаев, председатель партии «Ак калпак»:

«У нас недостаточно дипломатов, государственников»

- Президентам, лицам во главе государства, чиновникам из следующего эшелона власти, нам, надо относиться к словам крайне осторожно, прежде чем что-то говорить. Быть осторожней с похвалой. У кыргызов есть хорошее выражение «если себя считаешь храбрецом, то другого считай тигром». Таджикское государство – похожее на нас суверенное государство. И в Таджикистане есть похожие на наших патриоты-джигиты, думающие о своей земле, народе. Поэтому нам следует быть осторожными при подходе к пограничному вопросу.

Необходимо решать по возможности дипломатическим путем. Гражданская шумиха – это другая вещь. А ссора двух государств это крайне тяжелое обстоятельство. Могу сказать, что мы внешнюю политику, геополитику, говоря открыто, разрушили, ликвидировали. Сколько лет не решался пограничный вопрос, передвигался на потом. По правде, пиар не нужен. Это не тот вопрос, где надо делать пиар, мол, пусть звучит мое имя. Конечно, первый интерес у нас свой, наряду с этим нельзя упускать из виду интерес и другого государства.

Все несчастья, шумные скандалы возникают от несправедливости. На сегодняшний день у нас недостаточно дипломатов, государственников. Их всех выгоняют с работы, или притесняют, говоря «они оказывается в оппозиции». И у меня как у гражданина Кыргызстана болит душа. Желаю лишь, чтоб скорей решился этот пограничный вопрос. Ради интереса народа надо отставить личные амбиции. Если есть возможность, надо найти средства, установить заборы.

Нургазы Анаркулов, журналист:

«Поддерживаю действия Садыра Жапарова»

- Сегодня президент Садыр Жапаров направил очень правильное обращение, призвав не делать политику из ситуации на границе. Я полностью поддерживаю это. Сам я как уроженец Баткена хорошо знаю перипетии на границе. Назвал бы героями своих соотечественников, живущих на пограничных территориях, потому что на весах стоит безопасность личной жизни. Как бы ни мучились от бытовых неурядиц, они не съезжают, защищают границу. Если мы думаем об этих героях-соотечественниках, то давайте будем осторожны со своими необдуманными сделанными заявлениями. Каждое неправильно сказанное слово завтра может попасть пулей в наших родичей, живущих вдоль границы.

Пограничный вопрос должен решаться только дипломатическим путем. И еще, давайте мы все перестанем быть знатоками, экспертами по пограничному вопросу, дадим право говорить только государственным руководителям. Они полностью брали на себя ответственность, ответят лично головой. Значит, те люди могут озвучивать информацию правильно и точно. Ну а если говорить о роли России, да, после прошлогоднего нападения Таджикистана выходило очень много слов в данном направлении. Но сейчас Россия прикладывает все силы для укрепления дружеских отношений с государствами-единомышленниками. Россия вынуждена пойти на это вследствие политической, экономической ситуации.

Мавлян Аскарбеков, председатель партии «Эркин Эл»:

«Надо прекращать отговорку про третьи силы»

- Пограничные вопросы надо было решить еще во время Акаева. В Таджикистане шла война, Акаев как будто свернул горы, был посредником, а нашему национальному интересу, безопасности не уделял внимания. С тех пор Баткен много страдал, много жизней оборвалось. И в прошлом году мы лишились 36 своих граждан, маленькой девочки. На цели обороны приобретено вооружения на миллионы долларов, на большие средства проводятся военные учения. Если учесть сказанные год назад слова, почувствовали ответственность, надеемся, что скоро будет хороший результат, мир. Нам надо прекратить отговорку, мол, кто-то провоцирует, третьи силы.

Источник: газета «Жаны ордо» №14 от 15.04.2022/стр.4

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