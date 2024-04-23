Видео - В отношении обысковых мероприятий по местам проживания т.н. «барыг» на территории Чуйской области

Бишкек, "Саясат.kg". ГКНБ КР предупреждает об уголовной ответственности за распространение наркотических веществ, в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

ГКНБ КР в ходе проводимой борьбы с незаконным оборотом наркотических средств на территории Чуйской области, 19 апреля 2024 года возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.282 ч.1 УК КР по факту незаконного изготовления, приобретения, хранения наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

В рамках материалов доследственной проверки, проведены обыски по 19 местам проживания т.н. «барыг» на территории Сокулукского, Ысык-Атинского, Московского, Аламудунского районов и г.Токмок Чуйской области. В результате проведенных мероприятий установлены лица занимающиеся сбытом и хранением наркотических средств мелкими партиями, обнаружены наркотические средства, брикеты, психотропные препараты, средства для употребления наркотических средств, незарегистрированные в установленном порядке огнестрельные ружья и винтовки в количестве 6 единиц, 3 пистолета, более 100 штук патронов различного калибра, наличные денежные средства в сумме 1 млн. сомов, а также 90 тыс. фальшивых долларов США.

По результатам проведенной экспертизы, 4 человека «К.Б.М.», «И.у.З.», «Х.А.А.», «М.А.» задержаны и водворены в СИЗО №21 СИН при МЮ КР. В отношении 15 лиц проведены профилактические мероприятия по предупреждению и пресечению фактов приобретения, распространения, а также употребления наркотических средств.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию лиц, занимающихся сбытом наркотических средств.

ГКНБ КР предупреждает об уголовной ответственности за распространение наркотических веществ, в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.