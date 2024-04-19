Охлаждающее оборудование, предоставленное США, способствует продовольственной безопасности на юге Кыргызстана

Бишкек, "Саясат.kg". Оборудование было предоставлено Агентством США по международному развитию (USAID) в рамках проекта «Агросоода».

19 апреля 2024 года. Оборудование стоимостью более 7 млн. сомов, предоставленное США, помогло кыргызской компании «SFN International» открыть современный холодильный склад в Жалал-Абадской области. Склад с общей вместимостью 1100 метрических тонн, повысит продовольственную безопасность и жизненный уровень фермеров в сельских районах Кыргызской Республики.

«Современный холодильный склад позволит нашей компании закупать больше продукции у фермеров и предоставлять услуги по очистке, сортировке, упаковке и хранению, что принесет пользу более 700 домохозяйствам на юге Кыргызстана. Склад поможет фермерам сократить потери, повысить качество сельскохозяйственной продукции и увеличить доход примерно на 150%. Кроме того, мы планируем создать 200 новых рабочих мест и помочь бизнесу экспортировать качественную свежую продукцию и сухофрукты», — сказал Ынакбек Абылкасымов, руководитель ОсОО «SFN International».

Оборудование было предоставлено Агентством США по международному развитию (USAID) в рамках проекта «Агросоода». Этот и другие поддерживаемые США холодильные склады по всей Кыргызской Республике помогают сократить потери, продлить срок хранения скоропортящихся продуктов, поддерживать стабильность рынка и обеспечивать надежные и постоянные поставки продуктов питания в течение всего года.

«С 2018 года правительство США сотрудничает с местными компаниями для создания более 20 новых холодильных складов в южных регионах Кыргызской Республики. Эти объекты общей вместимостью 12500 тонн более чем вдвое увеличили общую ёмкость складов в регионе, снизили уровень порчи продуктов на 40% и создали новые источники дохода для более чем 4000 фермеров», - отметил директор отдела экономического развития миссии USAID в Кыргызской Республике Джеймс Лайкос.