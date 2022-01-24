Омурзак Толобеков: Мы хотим, чтобы зрители всего мира узнали про наш эпос

В соцсетях и СМИ некоторые граждане критично восприняли выход фильма "Семетей – сын Манаса".

Об этом нашему изданию заявил сценарист и продюсер фильма Омурзак Толобеков.

- Какими последними новостями вы хотите поделиться с нашими читателями?

- Фильм почти закончен, осталось дополнить его техническими деталями. Работа над компьютерной графикой близится к завершению несколькими компаниями. В то же время тесно работаем с крупнейшими мировыми киноплатформами, такими как Netflix и Amazon. Мы пытаемся распространить наше великое народное произведение по всему миру. Но в соцсетях, в СМИ пишут критику в адрес нашего творения.

- Каковы их основные претензии?

– Сказители Манаса сказали, что "великое произведение не должно экранизироваться". К такому мнению присоединились мои оппоненты и противники действующей власти. Также подняли шум потомки Абыке и Кобоша. Многие же общественные деятели поддержали меня. В основном, это были манасчы, историки, кинематографисты, снявшие несколько небольших фильмов, и некоторые общественные деятели. Все они были приглашены на закрытый показ, где присутствовал глава государства, и тогда их претензии были на незначительные детали. Критикуют же меня люди, далекие от киноиндустрии, хотя мои предыдущие киноработы - "Президент жана бомж", "Москва суйуусу", "Миллионердин суйуусу", "Тонкоруш" сняты на уровне международного кино. Новая картина будет такого же высокого уровня.

Как тратятся миллионы, выделенные на фильмы за границей? Например, в соседнем Казахстане сценаристы, продюсеры, режиссеры, операторы, композиторы и актеры, играющие главных героев, получают зарплату в размере 150-250 тысяч долларов. На их помощников, ассистентов и технический персонал выделяется в два раза больше финансирования. А теперь представьте, сколько выделяется средств денег на съёмки в других крупных странах. И мы работаем не в Европе, не в Америке, не в России, не в Казахстане. Большие деньги расходуются на костюмы актерам при создании исторического фильма. Треть одежды мы шили сами, еще треть арендовали у "Кыргызфильма", театров и кинокомпаний, остальное у "Казахфильма". А количество массовки умножается через компьютерную графику. Поэтому считаю претензии тех, кто не знает наше кино, нашу работу, - пустыми. Они боятся, что качество ухудшится из-за того малого количества времени, отведенного на съемки. В целом процесс съемки длился почти год. Еще один важный момент – после просмотра театральной версии нашей картины, крупнейшие мировые кинокомпании предлагают сделать из "Сына Манаса Семетея" 12-14-часовой сериал и планируют выделить на это большие суммы. Подытожить хотелось бы словами госсекретаря Касманбетова во время закрытого показа: "Лед тронулся".

Источник - Вечерний Бишкек