Латинская Америка - новый эпицентр пандемии коронавируса?

СОVID-19

Региональные здравоохранительные организации бьют тревогу. Станет ли регион новым глобальным центром эпидемии коронавируса?

Из всех стран Латинской Америки самая тяжелая ситуация в Бразилии. Она на третьем месте в мире по количеству подтвержденных случаев Covid-19. Заболевших, по официальным данным, более 310 тыс.

Другие латиноамериканские страны, такие как Мексика, Чили и Перу, тоже с трудом сдерживают крупные очаги вируса.

Учитывая, что в США среднесуточное число новых случаев уже некоторое время не растет, а во многих странах Европы снижается, может ли Латинская Америка стать новым мировым очагом пандемии?Первый случай заражения Covid-19 в регионе был подтвержден 26 февраля в Бразилии. Исследователи отмечали, что там, как и еще в нескольких странах, случаи коронавируса наблюдались еще в январе прошлого года.

С тех пор вирус распространился почти по всем странам Южной Америки. В Бразилии, Перу и Мексике по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с начала эпидемии заразилось более полумиллиона человек. Умерших - более 30 тысяч.

Это намного меньше, чем, например, в США. Но в Латинской Америке не так распространено тестирование, и реальное количество зараженных может быть больше.

В странах с самым многочисленным населением - Мексике и Бразилии - больше всего смертей, 6 тыс. и около 18 тыс. соответственно.

Некоторые эксперты считают, что количество связанных с Covid-19 смертей в статистике этих стран занижено из-за того, что вирус часто остается незамеченным.

Перу - на 12-м месте в мире по количеству заражений, там подтверждено более 100 тыс. случаев. Это больше, чем в Китае. Власти Чили каждый день сообщают о нескольких тысячах новых случаев заражения. Погибших с начала пандемии там около 500.

В Эквадоре самый высокий в регионе процент смертельных исходов, от коронавируса там умирает 17 из каждых ста тысяч заразившихся. Количество новых случаев в сутки в Эквадоре падает, но в других странах такой тенденции нет.