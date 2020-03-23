Бишкек, “Саясат.kg”. Информация о том, что “в Бишкеке люди падают от коронавируса” - не соответствует действительности, сообщает Республиканский штаб по COVID-19.
В социальных сетях и мессенджерах распространяется видео с лежащим мужчиной на тротуаре. Как сообщили по данному случаю в Центре экстренной медицины города Бишкек, в 15.08 ч. 23 марта 2020 года поступил вызов на пересечение улиц Сухе-Батора и Токомбаева, что на тротуаре лежит мужчина без сознания.
При осмотре мужчины, врачи выяснили, что у молодого человека сильное алкогольное опьянение, он доставлен домой.
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