В Кыргызстане зарегистрированы еще два случая заражения коронавирусом

Бишкек, “Саясат.kg”. В Ноокатском районе зарегистрированы еще два случая заражения коронавирусом.

Как сообщает республиканский штаб по COVID-19, коронавирусная инфекция выявлены у жителей Ноокатского района, мужчина и женщина, оба 1960 г.р.

Они тоже ранее прибыли из малого хаджа.

Всего в настоящий момент, зараженных коронавирусом в КР – 16 человек