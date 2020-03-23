В Кыргызстане зарегистрированы еще два случая заражения коронавирусом

Бишкек, “Саясат.kg”. В Ноокатском районе зарегистрированы еще два случая заражения коронавирусом.
Как сообщает республиканский штаб по COVID-19, коронавирусная инфекция выявлены у жителей Ноокатского района, мужчина и женщина, оба 1960 г.р.
Они тоже ранее прибыли из малого хаджа.
Всего в настоящий момент, зараженных коронавирусом в КР – 16 человек
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