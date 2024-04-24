ГКНБ: Государству возвращен земельный участок с 4-этажным зданием, расположенными вблизи центральной площади г.Ош

Бишкек, "Саясат.kg". ГКНБ продолжает работу по выявлению земельных участков, незаконно переданных в частную собственность.
ГКНБ в рамках проводимой работы по выявлению незаконно переданных земельных участков в частную собственность возвращен земельный участок, расположенный вблизи центральной площади г.Ош.
Установлено, что гражданин «А.С.» будучи руководителем Ошского Сельскохозяйственного техникума, приватизировал земельный участок учебного заведения общей площадью 266 кв.м., где возвел 4-этажное строение площадью 647,28 кв.м., расположенное по адресу: г.Ош, ул. Мухтара Нургазиева (бывшая ул.Клубная), дом №3.
По итогам проведенной проверки владелец добровольно передал на баланс Мэрии г.Ош вышеуказанный земельный участок с 4-этажным строением. Стоимость данного имущества оценена в 50 млн 241 тыс. 145 сомов.
ГКНБ продолжает работу по выявлению земельных участков, незаконно переданных в частную собственность.