В Баткенской области прошел рейд «Бандит»: с 23 гражданами провели профилактические беседы

Новости

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В рамках исполнения поручения Заместителя Председателя Кабинета Министров КР - Председателя ГКНБ КР генерал-полковника К.К.Ташиева, на территории Баткенской области в отношении членов ОПГ проведена спецоперация «Бандит».

Так, в целях нейтрализации организованных преступных группировок, сообществ и около криминальных элементов, обеспечение общественной безопасности, правопорядка и законности на территории Баткенской области, 13 августа 2025 года ГКНБ КР совместно с УВД по Баткенской области и ГУУР МВД КР проведены оперативно – розыскные и профилактические мероприятия.

В ходе проведенного мероприятия установлено, что в Баткенской области на специализированном учете МВД КР (система «АБД-ТОР») находятся 26 участников ОПГ. Из них 9 лиц отбывают наказание в местах лишения свободы на территории республики, 3 лиц пребывают в зарубежных странах.

Кроме того, в результате проведенного мероприятия дополнительно установлены лица, ранее имеющие связи с криминальными лидерами, в отношении которых от 23 лиц взяты биометрические (дактилоскопические) данные, задокументированы видеоматериалы об отказе от воровской и криминальной идеи, а также отобраны обязательства о соблюдении законов КР.