Судебно-экспертная служба оптимизировала процедуру проведения транспортных экспертиз в рамках дебюрократизации

Бишкек, "Саясат.kg". Практика показывает, что значительная часть транспортных средств, поступающих на экспертизу, имеет несоответствия в документах.

В рамках проводимой государственной политики по дебюрократизации и повышению эффективности предоставления государственных услуг, Судебно-экспертная служба при МЮ КР открыла на территории Северо-Восточной таможни МТО (Место таможенного оформления) «Кант» постоянный пункт проведения транспортно-криминалистических экспертиз.

Данное решение было принято в связи растущим потоком грузовых, легковых автомобилей, электромобилей и специальной техники, поступающих в Кыргызскую Республику из Китая, стран Европы и других государств. Именно в МТО «Кант» проводятся процедуры таможенного оформления.

Председатель СЭС при МЮ КР Т. Кожонов отметил, что ранее проведение экспертных исследований требовало выезда экспертов из Бишкека по мере накопления заявок. Это увеличивало сроки ожидания, создавало дополнительные расходы для граждан и бизнеса, а также приводило к простою транспортных средств на складах временного хранения. Сегодня эксперт находится непосредственно на месте и готовит заключение сразу после осмотра транспортного средства, что позволило существенно сократить сроки оказания услуг.

Практика показывает, что значительная часть транспортных средств, поступающих на экспертизу, имеет несоответствия в документах. В ряде случаев выявляются изменения идентификационных номеров, либо указывается недостоверный год выпуска. Заключения экспертов позволяют обеспечить правильное начисление таможенных платежей и предотвращает попытки занижения обязательных выплат в государственный бюджет.

«Кроме того, оптимизация процедуры способствует снижению коррупционных рисков. Благодаря тому, что эксперты постоянно находятся на месте проведения таможенных процедур, все решения принимаются исключительно на основании результатов экспертного исследования и оформляются в установленном порядке», - подчеркнул Т. Кожонов.