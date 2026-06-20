#FIFAWorldCup2026. День 9. Историческое удаление, вылет Турции и успехи США

FIFA 2026

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур

Турция - Парагвай - 0:1

В очередной день чемпионата мира определилась первая команда, которая потеряла шансы на выход в плей-офф. Турция проиграла Парагваю, и оставшийся матч станет для нее формальностью. А игрок парагвайцев Мигель Альмирон получил историческое удаление по новому правилу.

В первом туре турки уступили австралийцам со счетом 0:2. В самой этой неудаче не было ничего страшного, надо было лишь набирать очки дальше. Но этого-то они сделать и не смогли.

В матче с Парагваем сборная Турции пропустила уже на второй минуте — отличился Матиас Галарса. Этот гол остался единственным в матче, чего оказалось достаточно, чтобы растоптать надежды и чаяния турецких болельщиков. Парагвайцы сохранили преимущество даже в меньшинстве: в добавленное к первому тайму время Мигель Альмирон был удален с поля.

Об этом необходимо сказать отдельно.

Дело в том, что Альмирон стал первым в истории чемпионатов мира футболистом, получившим красную карточку по новому правилу: он был наказан за то, что, общаясь с соперником, прикрыл рот рукой.

Правило было введено после прецедента в Лиге чемпионов: игрока «Бенфики» Джанлуку Престианни обвинили в том, что он оскорбил вингера «Реала» Винисиуса по расовому признаку. При этом доказать факт такого высказывания было невозможно даже читая по губам, поскольку Престианни прикрыл рот футболкой. После этого с такими проступками решили бороться кардинальным методом.

Возвращаясь к ЧМ-2026, не можем не сказать о том, насколько разочарованы футболисты сборной Турции. Арда Гюлер выступил с покаянным обращением к нации.

«Я сделаю все возможное, чтобы на протяжении моей карьеры в национальной сборной люди забыли об этом турнире. Мы играем за очень сильные команды — и должны были показать это на поле. Но не смогли это сделать. Пропустили быстрый гол. Сказать нечего. Нам очень жаль. Нам стыдно. Мы приносим извинения всему нашему народу», — цитирует игрока Fanatik. (Источник – Газета.ру).

США - Австралия 2:0

Голы:

11' Бургесс (автогол)

43' Фримен

Сборная США обыграла Австралию в матче 2-го тура группового этапа на домашнем чемпионате мира по футболу. Благодаря этой победе американцы набрали шесть очков, поднялись на единоличное первое место в группе D и гарантировали себе выход в 1/16 финала чемпионата мира.

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ЧМ-2026 — финальный раунд .

Группа C. 2-й тур

Бразилия - Гаити 3:0

Голы:

1:0 Кунья – 23'

2:0 Кунья – 36'

3:0 Винисиус Жуниор – 45+3'

На 23-й минуте счёт открыл нападающий пентакампеонов Матеус Кунья. На 36-й минуте Кунья оформил дубль. На 40-й минуте нападающий бразильской национальной команды Рафинья был заменён из-за повреждения. До этого игрок присел на газон, на поле вышли медики. На 45+3-й минуте вингер Винисиус Жуниор довёл счёт до разгромного. Больше зрители голов в матче не увидели — 3:0.

В 1-м туре группы С бразильская национальная команда сыграла вничью с Марокко — 1:1, а Гаити проиграла Шотландии — 0:1. В 3-м туре сборная Бразилии встретится с Шотландией (25 июня), а Гаити — с Марокко (25 июня).

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Шотландия - Марокко 0:1

Гол: 0:1 Сайбари – 2'

Единственный гол в игре был забит на второй минуте. Отличился полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари.

В турнирной таблице группы С чемпионата мира-2026 после второго круга у сбороной Бразилии и Марокко по 4 очка, шотландцы с 3 очками расположились на третьей строчке. Сборная Гаити практически лишились шансов на выход плей-офф чемпионата мира.

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Мексика - Южная Корея 1:0

Гол: Ромо – 50'

После грубой ошибки вратаря южнокорейской сборной единственный мяч в матче забил на 50-й минуте защитник мексиканцев Луис Ромо.

В 1-м туре Мексика выиграла у ЮАР со счётом 2:0, а Южная Корея была сильнее сборной Чехии — 2:1.

После двух матчей мексиканцы обеспечили себе первое место в группе А.

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Канада - Катар 6:0

Голы:

1:0 Ларин – 16'

2:0 Дэвид – 29'

3:0 Дэвид – 45+3'

4:0 Салиба – 64'

5:0 Аль-Маннаи – 75'

6:0 Дэвид – 90+2'

Удаления:

Аль-Амин – 33',

Мадибо – 51'

В составе канадцев голами отметились Кайл Ларин, Джонатан Дэвид (трижды) и Натан-Дилан Салиба. Ещё один мяч в свои ворота отправил полузащитник сборной Катара Мохамед Аль-Маннаи. В составе катарцев прямые красные карточки получили Хомам Аль-Амин на 33-й минуте и Ассим Мадибо на 53-й минуте.

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Швейцария - Босния и Герцеговина 4:1

Голы:

1:0 Манзамби – 74'

2:0 Варгас – 84'

3:0 Манзамби – 90'

3:1 Махмич – 90+3'

4:1 Джака – 90+7'



Счёт в матче открыл нападающий Йохан Манзамби на 74-й минуте. Защитник Боснии и Герцеговины Тарик Мухаремович был удалён на 80-й минуте. На 84-й минуте форвард Рубен Варгас забил второй гол швейцарцев. На 90-й минуте Йохан Манзамби оформил дубль. На 90+3-й минуте полузащитник боснийцев Эрмин Махмич отыграл один мяч для своей команды. На 90+7-й минуте хавбек Гранит Джака реализовал пенальти и установил окончательный счёт — 4:1.

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Чехия - ЮАР 1:1

Голы:

1:0 Садилек – 6'

1:1 Мокоена – 83'

На шестой минуте полузащитник Михал Садилек вывел сборную Чехии вперёд. На 83-й минуте арбитр Тори Пенсо назначила пенальти в ворота чехов за игру рукой. Полузащитник Тебохо Мокоена восстановил равенство в счёте.

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Гана - Панама 1:0

Гол: Йиренки – 90+5'

Единственный гол забил полузащитник сборной Ганы Калеб Йиренки на 90+5-й минуте.

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Узбекистан - Колумбия 1:3

Голы:

0:1 Муньос – 40'

1:1 Файзуллаев – 60'

1:2 Диас – 65'

1:3 Кампас – 90+9'

Счёт в матче открыл колумбийский защитник Даниэль Муньос, которому ассистировал Луис Диас на 40-й минуте. Во втором тайме узбекистанский полузащитник Аббосбек Файзуллаев восстановил равновесие в счёте. Спустя несколько минут Диас вновь вывел колумбийцев вперёд. Под занавес встречи хавбек Хаминтон Кампас забил третий для сборной Колумбии мяч. Больше зрители голов не увидели, итоговый счёт — 3:1.

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Англия - Хорватия 4:2

Голы:

1:0 Кейн – 12'

1:1 Батурина – 36'

2:1 Кейн – 42'

2:2 Муса – 45+5'

3:2 Беллингем – 47'

4:2 Рашфорд – 85'

Счет в матче на 12-й минуте открыл нападающий сборной Англии Гарри Кейн, реализовав пенальти. На 36-й минуте полузащитник команды Хорватии Мартин Батурина сравнял счёт. На 42-й минуте Кейн вывел англичан вперёд, оформив дубль. На 45+5-й минуте хорватский форвард Петар Муса восстановил равенство в счёте. На 47-й минуте полузащитник Джуд Беллингем вновь вывел английскую сборную вперёд. На 85-й минуте нападающий Маркус Рашфорд забил четвёртый гол Англии и установил окончательный счёт — 4:2.

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Португалия - ДР Конго 1:1

Голы:

1:0 Невеш – 6'

1:1 Висса – 45+5'

На шестой минуте полузащитник Жоау Невеш забил ударом головой после навеса с левого фланга. На 45+5-й минуте нападающий ДР Конго Йоан Висса восстановил равенство после подачи в штрафную. Форвард Португалии Криштиану Роналду отыграл 90 минут и не забил.

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Австрия - Иордания 3:1

Голы:

1:0 Шмид – 20'

1:1 Олван – 50'

2:1 Аль-Араб – 76'

3:1 Марко Арнаутович – 90+12'

Австрийцы открыли счёт на 20-й минуте, голом отметился Романо Шмид. Али Олван на 50-й минуте сделал результат ничейным. А победный гол на счету иорданского футболиста Язана Аль-Араба, который направил мяч в свои ворота. Точку в матче поставил Марко Арнаутович, реализовав пенальти.

Следующий матч сборная Австрии проведёт с Аргентиной 22 июня. Национальная команда Иордании сыграет с Алжиром 23 июня.

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Аргентина - Алжир 3:0

Голы: 1:0 Месси – 17', 60', 76'

Матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборной Аргентины и национальной командой Алжира завершилась как и ожидали многие, разгромной победой аргентинской сборной.

Автором всех голов за сборную Аргентины стал звёздный нападающий Лионель Месси. 38-летний форвард забил голы на 17-й с передачи Родриго де Пауля, 60-й и 76-й минутах (ассист на счету Николаса Гонсалеса). Месси мог оформить покер, однако его мяч на 5-й минуте был отменён из-за положения вне игры.

Благодаря этим голам, Лионель Месси догнал экс-форварда национальной команды Германии Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира. У Месси теперь 16 мячей, это повторение исторического рекорда по забитым мячам в рамках мировых первенств.

Далее в рейтинге располагаются известный бразильский форвард Роналдо (15), легендарный немец Герд Мюллер и действующий нападающий национальной команды Франции Килиан Мбаппе. У немца и француза по 14 мячей.

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Ирак - Норвегия 1:4

Голы:

0:1 Холанд – 29'

1:1 Хуссейн – 39'

1:2 Холанд – 43'

1:3 Эстигор – 76'

1:4 Хуссейн – 90+6'

В составе норвежцев дважды отличился нападающий Эрлинг Холанд и защитник Лео Эстигор. Еще один гол за норвежцев создал полузащитник Кристиан Торстведт, но этот взятие ворот засчитали как автогол иракского игрока Аймена Хуссейна.

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Франция - Сенегал 3:1

Голы:

1:0 Мбаппе – 66'

2:0 Баркола – 82'

2:1 Мбайе – 90+5'

3:1 Мбаппе – 90+6'



На 66-й минуте форвард сборной Франции Килиан Мбаппе открыл счёт с передачи вингера Майкла Олисе. На 82-й минуте второй гол французов забил вингер Брэдли Баркола, вышедший на замену на 80-й минуте. На 90+5-й минуте нападающий Ибрагим Мбайе сократил отставание в счёте. На 90+6-й минуте Мбаппе оформил дубль.

Иран - Новая Зеландия 2:2

Голы:

1:0 Джаст

1:1 Резаян

2:1 Джаст

2:2 Мохеби

Счет в матче, на седьмой минуте, открыл нападающий сборной Новой Зеландии Элайджа Джаст. На 33-й минуте защитник иранской национальной команды Рамин Резаян восстановил равновесие. Спустя мгновенье Джаст оформил

дубль и вывел новозеландцев вперёд, однако вскоре «Мохаммад Мохеби сравнял счёт. Больше зрители голов в этой встрече не увидели, итоговый счёт — 2:2.

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Испания - Кабо-Верде 0:0

Удивительно, но факт! Несмотря на 74% владения мячом со стороны сборной Испании, Кабо-Верде в матче допустило всего один фол — это минимальный показатель в истории встреч чемпионатов мира (с 1966 года).

А вот комментарий самого звездного игрока "красной фурии" Ламина Ямаля:

«Первый матч на чемпионате мира, и мы зарабатываем очко. Знаем, что это долгое соревнование, а наша цель всё ещё далеко. Будем продолжать работать. Всё сложится так, как мы хотим, не сомневайтесь. Я хочу поблагодарить бога за то, что он позволил мне снова играть после травмы, а также мою семью, ведь они всегда были рядом со мной, поддерживали и сопровождали меня на каждом шагу».

Главным героем матча стал голкипер Кабо-Вердо Жозимар Возинья. "Это был великолепный матч. Мы невероятно много работали ради этого момента и этой мечты. Мы очень гордимся. Мы знали, что это будет нелегко. Мы приехали на чемпионат мира, чтобы соревноваться. Я знаю, что есть люди, которые считают нас маленькой и слабой командой, однако мы здесь, чтобы бороться и выкладываться на полную», — сказал он после матча.

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Бельгия - Египет 1:1

Голы:

0:1 Ашур – 19'

1:1 Хани – 66'

Несмотря на счет, это один из самых захватывающих игр мундиала. Счет в игре открыл хавбек сборной Египта Эмам Ашур. Его гол станет настоящим укращением этого чемпионата мира. У Бельгии один из самых сильных составов, но счет в игре сравнял игрок Египта Мохамед Хани. Автогол.

Завершился матч 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Саудовской Аравии и Уругваем. Игра проходила на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани (Рим, Италия). Матч закончился со счётом 1:1.

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Саудовская Аравия - Уругвай 1:1

Голы:

1:0 Аль-Амри – 41'

1:1 Араухо Вильчес – 80'

На 41-й минуте счёт открыл защитник сборной Саудовской Аравии Абдулела Аль-Амри. На 80-й минуте защитник сборной Уругвая Араухо Вильчес сравнял счёт.

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Германия - Кюрасао 7:1

Голы:

Нмеча – 6' - Комененсия – 21'

Шлоттербек – 38'

Хаверц – 45+5'

Мусиала – 47'

Браун – 68'

Ундав – 78'

Хаверц – 88'

Настоящий град из голов в исполнении сборной команды Германии мы увидели вчера во время поединка немцев против Кюросао.



На шестой минуте Феликс Нмеча открыл счёт в этой игре и вывел немецкую команду вперёд. На 21-й минуте на радость своих болельшиков и впервые в истории этой страны Ливано Комененсия забил ответный мяч Кюрасао. На 38-й минуте Нико Шлоттербек забил второй мяч бундестим. На 45+5-й минуте Кай Хаверц реализовал пенальти и сделал счёт 3:1 в пользу сборной Германии. На 47-й минуте Джамал Мусиала забил четвёртый мяч немецкой команды. На 68-й минуте отличился Натаниэль Браун. На 78-й минуте Дениз Ундав сделал счёт 6:1 в пользу бундестим. На 88-й минуте Хаверц отметился седьмым мячом сборной Германии в этой игре.

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Нидерланды - Япония 2:2

Голы:

1:0 ван Дейк – 50'

1:1 Накамура – 57'

2:1 Саммервилл – 64'

2:2 Камада – 88'



Первый мяч в матче забил защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк на 50-й минуте. Форвард Японии Кэито Накамура сравнял счёт на 57-й минуте. Нападающий Крисенсио Саммервилл вывел европейцев вперёд на 64-й минуте, а полузащитник Японии Даити Камада сравнял счёт на 89-й минуте. Окончательный счёт матча — 2:2.

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Кот-д'Ивуар - Эквадор 1:0

Гол: Диалло – 90'

Один из тех игр, о которых говорил президента УЕФА Александер Чеферин. Он высказался о некоторых неинтересных матчах на турнире, в связи с расширением. Добавим, что для нейтральных болельщиков, слова Чеферини - чистая правда. Кот-д'Ивуари Эквадор показали именно такую игру. Хорошо, что увидели единственный, но гол. И забил его форвард сборной Кот-д'Ивуара Амад Диалло на 90-й минуте.

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Швеция - Тунис 5:1

Голы:

1:0 Аяри – 7'

2:0 Исак – 30'

2:1 Рекик – 43'

3:1 Дьёкереш – 59'

4:1 Сванберг – 84'

5:1 Аяри – 90+6'

Швеция открыла счёт в матче уже на 7-й минуте, голом отметился Ясин Аяри. На 30-й минуте Александер Исак удвоил преимущество своей команды. Прямо перед перерывом Тунис отыграл один мяч усилиями Омара Рекика. Однако на 59-й минуте Виктор Дьёкереш опять увеличил разрыв в счёт, забив третий мяч шведской команды. А в концовке игры Швеция забила ещё дважды: на 86-й минуте отметился Маттиас Сванберг, на 90+6-й забил Ясин Аяри.

В группе со Швецией и Тунисом также выступают Нидерланды и Япония, который в очном матче 1-го тура сыграли вничью со счётом 2:2. Таким образом, Швеция вырвалась на первое место, набрав 3 очка. Далее в квартете расположились Нидерланды и Япония (по 1 очку). А Тунис пока занимает последнюю строчку в группе (0 очков).

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Австралия - Турция 2:0

Голы:

Иранкунда – 27'

Меткалф – 75'

Встреча этих команд прошла под полной доминацией турецких футболистов, в составе которой есть такие звезды мирового футбола, как Арда Гюлер и Чалканоглу. Но несмотря на наличие высококлассных футболистов, Австралии удалось две блестящих контратак - на 27-минуте забил Нестори Иранкунда, а на 75-й минуте Коннор Меткалф упрочил преимущество своей сборной.

В группе D теперь лидируют команды США и Австралии, у них по 3 очка.

Следующие матчи:

Австралия - США 19 июня,

Турция - Парагвай 20 июня;

Австралия - Парагвай — 26 июня.

Турция - США — 26 июня.

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Гаити - Шотландия 0:1

Гол: Макгинн – 29'

В заключительном матче 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Гаити минимально проиграла Шотландии.



Единственный гол на 29-й минуте забил полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн.

Таким образом, неожиданно для всех, группу С возглавляет сборная Шотландии. Бразилия и Марокко делят второе-третье место, их встреча, как мы написали ранее, заврешилась со счетом 1:1.

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Бразилия - Марокко 1:1

Голы: 0:1 Сайбари – 21'

1:1 Винисиус Жуниор – 32'

Несмотря на довольно внушитеьный оптимизм бразильских фанатов, игра против Марокко первого тура группы С родоначальники "соккера" провалили. Игра прошла на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).

Счет на 21-й минуте открыл полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари, перекинув вратаря Алисона. Но на 32-й минуте бразилец Винисиус Жуниор сравнял счёт.

Следует отметить, что и по игре, и по статистике, сегодня марроканцы были лучше

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня). Марокко во 2-м туре сыграет со сборной Шотландии (20 июня), а в 3-м туре — с национальной командой Гаити (25 июня).

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Катар - Швейцария 1:1

Голы: Эмболо – 17' - Хухи – 90+4'

В субботу, 13 июня, в рамках чемпионата мира по футболу в группы B между собой встречались сборная Катара и сборная Швейцарии.

Матч прошёл в Санта-Кларе на стадионе «Левайс».

Игра завершилась вничью 1:1. На 17-й минуте Брель Эмболо открыл счёт. Он реализовал пенальти. В конце встречи Буалем Хухи сравнял счёт.

Следует отметить, что сборная Катара выступает на чемпионате мира во второй раз в истории. В 2022 году команда принимала участие в домашнем мундиале. Тогда сборная Катара потерпела три поражения. Команда уступила Эквадору (0:2), Сенегалу (1:3) и Нидерландам (0:2).

В следующем туре Катар сразится с Канадой. Швейцарцы проведут поединок против Боснии и Герцеговины.

После матчей первого тура у всех команд группы В одинаковое количество очков при одинаковом количестве забитых и пропущенных мячей.

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США - Парагвай 4:1

Голы:

1:0 Бобадилья – 7'

2:0 Балогун – 31'

3:0 Балогун – 45+5'

3:1 Маурисио – 73'

4:1 Рейна – 90+8'

В 07.00 утра по Бишкекскому времени на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США) прошёл первый матч группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными США и Парагвая.

Счет был открыт уже на 7-й минуте. В результате атаки американцев, мяч в свои ворота срезал защитник сборной Парагвая Бобадилья.



На 29-й минуте атакующий хавбек США Балогун забил второй гол своей команды, однако мяч не был засчитан из-за офсайда. Но на 31-й минуте Балогун всё-таки удвоил преимущество американцев. На 45+5-й минуте нападающий сборной США Фоларин Балогун оформил дубль и сделал преимущество своей команды крупным.

В середине второго тайма парагвайцы отквитали один гол усилиями Маурисио, а под занавес встречи Джованни Рейна забил четвёртый гол американцев.

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Канада - Босния и Герцеговина - 1:1

Голы: Ларин, 79 — Лукич, 21



Встреча группы B прошла в Торонто и завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Канады отличился Кайл Ларин. У боснийцев гол забил Йово Лукич.

В группе B также выступают сборные Катара и Швейцарии, их матч пройдет сегодня, начало — в 01.00 по бишкекскому времени.

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Южная Корея - Чехия 2:1

Голы: Ин Бом – 67', О Хен Кю – 80' - Ладислав Крейчи 59'

Южная Корея одержала волевую победу над Чехией в 1-м туре группы А на ЧМ-2026

На 59-й минуте отличился чех Ладислав Крейчи. Корейцы сравняли спустя восемь минут усилиями Хван Ин Бома. На 80-й минуте О Хён Кю поставил победную точку.

Отметим, что Томаш Соучек в составе сборной Чехии забил гол незадолго до победного мяча Кореи, но его не засчитали из-за положения вне игры.

Южная Корея набрала 3 очка и расположилась на втором месте в группе A. Первую строчку на данный момент занимает одна из стран-хозяек турнира сборная Мексики, которая ранее обыграла ЮАР (2:0). Чехия идёт на предпоследнем месте без набранных баллов.

Во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 Южная Корея сыграет с Мексикой, а Чехия встретится с ЮАР ("Советский спорт")

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Мексика - ЮАР 2:0

Голы: Киньонес – 9', Хименес – 67'

Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

Мексиканцы забили быстрый гол на девятой минуте. Голкипер ЮАР отдал опасную передачу через центр на Ситхоле, а опорник сделал плохое первое касание, допустил потерю под давлением Лары. Левый форвард (в схеме 4-3-3) Киньонес подхватил мяч и прошил Уильямса – попал между ног. Обидно для Уильямса. К слову, Киньонес – натурализованный игрок. Он родился в Колумбии и разрывает в Саудовской Аравии – забивает фактически гол за матч в лиге Роналду.

После этого сборная ЮАР начала раскрываться, идти вперёд более крупными силами. Но только по истечении получаса игры команда Брооса впервые коснулась мяча в чужой штрафной и нанесла первый удар по воротам… нет, не Очоа. Легендарный 40-летний голкипер приехал на свой шестой чемпионат мира в роли запасного. В стартовом составе вышел Ранхель из «Гвадалахары». До перерыва южноафриканцы почти ничего опасного не создали. А вот Мексика в конце первого тайма должна была забить ещё раз – Киньонес мог оформить дубль, однако угодил в штангу.

Сборная ЮАР не делала выводов из своих ошибок. В самом дебюте второго тайма команда Брооса едва не пропустила гол, который стал бы копией предыдущего. Уильямс снова покатил через центр – подарил мяч сопернику. Мексиканцы простили. Затем голкипера гостей едва не перекинул с центра поля неугомонный Киньонес. А на 49-й минуте южноафриканцы остались вдесятером. Хозяева здорово вскрыли их защиту стенкой на третьего по центру – Гутьеррес убежал один на один. Главный неудачник матча Ситхоле сфолил в метре от штрафной. Пенальти избежал, а вот удаление заработал. Теперь пропустит ещё и 2-й тур. Ох, зря хавбек португальской «Тонделы» взял нефартовый 13-й номер.

Южноафриканцы чувствовали себя чужими на мексиканском празднике жизни. Даже в равных составах команда Брооса выглядела серо – на что надеяться с таким футболом в меньшинстве? В середине второго тайма Агирре выпустил на замены ещё одного представителя РПЛ Чавеса (из московского «Динамо») и 17-летнего Мору – самого юного игрока ЧМ-2026. И тут же хозяева добили сборную ЮАР. 35-летний Хименес впервые забил за Мексику на чемпионате мира, хотя это его четвёртый турнир в карьере. Форвард сам организовал голевую атаку и замкнул кросс справа ударом головой из пределов вратарской.

Более того, за 10 минут до конца сборная ЮАР осталась вдевятером! Вышедший на замену Зване распустил руки в единоборстве с Альварадо – бразильский судья Сампайо изучил повтор и удалил южноафриканца за удар противника. Интрига тихо ушла, но ещё одно заметное событие случилось. Расслабившиеся хозяева пропустили контрвыпад, и игравший до того надёжно Монтес грубовато сфолил на красную карточку. Впервые в истории в матче открытия чемпионата мира были удалены три футболиста (Источник - championat.com)

