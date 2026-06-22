Филиппины заявили о планах Китая навсегда захватить спорный атолл в Южно-Китайском море

Филиппины опасаются установления Китаем постоянного контроля над Скарборо

Министр обороны Филиппин Гилберт Теодоро в интервью Financial Times рассказал об опасениях в его стране по поводу активизации Китая в акватории острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море. Власти республики полагают, что Пекин готовится установить постоянный контроль над этим спорным атоллом, который находится в 200 км к западу от острова Лусон в исключительной экономической зоне Филиппин.

«Уровень беспокойства значительно выше (прежнего.— "Ъ")», — цитирует газета военного чиновника.

Контроль над островом Китай поддерживает с 2012 года, обеспечивая постоянное присутствие военных кораблей. Периодически в спорном районе происходят конфликты и столкновения, после которых стороны обмениваются обвинениями.

Также филиппинский министр отметил, что альянсы в регионе становятся все более прочными. Недавно США и Филиппины провели свои ежегодные совместные военные учения «Баликатан», в которых приняли участие многие союзники, включая Японию, Австралию, Новую Зеландию и Канаду. С его слов, Манила хотела бы закупить у США больше оружия, включая Tomahawk и Typhon, а сейчас ведет переговоры с Токио о приобретении пяти эсминцев «Абукума», когда они будут выведены из эксплуатации. Филиппины также заинтересованы в японской крылатой ракете класса «земля—корабль» Type 88, которая впервые была использована на учениях.

В дополнение к закупкам оружия Манила начинает интегрировать искусственный интеллект в свои военные системы, чтобы улучшить возможности по обнаружению активности Китая и прогнозированию будущих маневров, пишет Financial Times.

Источник - "Коммерсант"