ЧМ ПО ФУТБОЛУ-2026: Расписание игр и результаты группового этапа

Что известно про ЧМ по футболу 2026
Чемпионат мира по футболу 2026 (FIFA World Cup 2026) — это 23-й розыгрыш главного футбольного турнира планеты. Его организует Международная федерация футбола (фр. Fédération internationale de football association — FIFA, или ФИФА). Впервые за всю историю соревнований проведут сразу три страны: Соединенные Штаты, Мексика и Канада. Матч открытия состоится 11 июня, а завершится турнир 19 июля. Игры пройдут на 16 стадионах в 16 городах Северной Америки.
Главная уникальность ЧМ по футболу 2026 года — масштаб и новая архитектура соревнования. Состав участников расширился с 32 до 48 сборных, а количество матчей увеличилось с привычных 64 до рекордных 104. ФИФА перестроила всю структуру турнира — добавила новые группы и ввела дополнительный раунд плей-офф. В турнире впервые примут участия команды из Узбекистана, Кабо-Верде, Кюрасао и Иордании. Сборная России отстранена от турниров УЕФА и ФИФА с 2022 года и не участвовала в отборе на чемпионат мира.
Главные фишки и особенности чемпионата мира 2026
Уникальные особенности чемпионата мира 2026 заключаются в масштабе, новой структуре и беспрецедентной географии турнира. Ниже — главные фишки чемпионата мира по сравнению с прошлыми мундиалями.
Три страны-организатора — Соединенные Штаты, Мексика и Канада.
48 национальных сборных — на 16 участников больше, чем на предыдущих чемпионатах с 1998 года.
104 матча — вместо привычных 64 игр.
12 групп по четыре команды — вместо восьми групп.
Новый раунд 1/16 финала — плей-офф впервые стартует с раунда 32 команд: по две сильнейшие из каждой группы, и еще восемь третьих мест, показавших лучшие результаты, присоединяются к ним.
Расширенная география участников — каждый континент получил дополнительные квоты.
Отдельная символика для каждой страны-хозяйки — три талисмана, три цвета на официальном мяче.
ФИФА также обсуждала вариант с 16 группами по три команды, но формат не был принят из-за рисков сговора в последнем туре.
FIFA опубликовала расписание матчей с датами, городами, стадионами и временем начала. Предлагаем расписание матчей чемпионата мира 2026 года (дата и время указано местное, Бишкекское).
1-й тур
12 июня
Мексика - ЮАР 2:0
Республика Корея - Чехия 2:1
13 июня
Канада - Босния и Герцеговина 1:1
США - Парагвай 4:1
14 июня
Катар - Швейцария 1:1
Бразилия - Марокко 1:1
Гаити - Шотландия 0:1
Австралия - Турция 2:0.
Германия - Кюрасао 7:1.
15 июня
Нидерланды - Япония - 2:2
Кот-д'Ивуар - Эквадор - 1:0
Швеция - Тунис - 5:1
Испания - Кабо-Верде 0:0
16 июня
Бельгия - Египет 1:1
Саудовская Аравия - Уругвай 1:1
Иран - Новая Зеландия 2:2
17 июня
Франция - Сенегал 3:1
Ирак - Норвегия 1:4
Аргентина - Алжир 3:0
Австрия - Иордания 3:1
Португалия - ДР Конго 1:1
18 июня
Англия - Хорватия 4:2
Гана - Панама 1:0
Узбекистан - Колумбия 1:3
2-й тур
18 июня
Чехия - ЮАР 1:1
19 июня
Швейцария - Босния и Герцеговина 4:1
Канада - Катар 6:0
Мексика - Республика Корея 1:0
20 июня
США - Австралия 2:0.
Шотландия - Марокко 0:1
Бразилия - Гаити 3:0
Турция - Парагвай 0:1
23:00. Нидерланды - Швеция (Хьюстон).
21 июня
02:00. Германия - Кот-д'Ивуар (Торонто).
06:00. Эквадор - Кюрасао (Канзас-Сити).
10:00. Тунис - Япония (Монтеррей).
22:00. Испания - Саудовская Аравия (Атланта).
22 июня
01:00. Бельгия - Иран (Лос-Анджелес).
04:00. Уругвай - Кабо-Верде (Майами).
07:00. Новая Зеландия - Египет (Ванкувер).
23:00. Аргентина - Австрия (Даллас).
23 июня
03:00. Франция - Ирак (Филадельфия).
06:00. Норвегия - Сенегал (Нью-Йорк/Нью-Джерси).
09:00. Иордания - Алжир (Сан-Франциско).
23:00. Португалия - Узбекистан (Хьюстон).
24 июня
02:00. Англия - Гана (Бостон).
05:00. Панама - Хорватия (Торонто).
08:00. Колумбия - ДР Конго (Гвадалахара).
3-й тур
25 июня
01:00. Швейцария - Канада (Ванкувер).
01:00. Босния и Герцеговина - Катар (Сиэтл).
04:00. Шотландия - Бразилия (Майами).
04:00. Марокко - Гаити (Атланта).
07:00. Чехия - Мексика (Мехико).
07:00. ЮАР - Республика Корея (Монтеррей).
26 июня
02:00. Кюрасао - Кот-д'Ивуар (Филадельфия).
02:00. Эквадор - Германия (Нью-Йорк/Нью-Джерси).
05:00. Япония - Швеция (Даллас).
05:00. Тунис - Нидерланды (Канзас-Сити).
08:00. Турция - США (Лос-Анджелес).
08:00. Парагвай - Австралия (Сан-Франциско).
27 июня
01:00. Норвегия - Франция (Бостон).
01:00. Сенегал - Ирак (Торонто).
06:00. Кабо-Верде - Саудовская Аравия (Хьюстон).
06:00. Уругвай - Испания (Гвадалахара).
09:00. Египет - Иран (Сиэтл).
09:00. Новая Зеландия - Бельгия (Ванкувер).
28 июня
03:00. Панама - Англия (Нью-Йорк/Нью-Джерси).
03:00. Хорватия - Гана (Филадельфия).
05:30. Колумбия - Португалия (Майами).
05:30. ДР Конго - Узбекистан (Атланта).
08:00. Алжир - Австрия (Канзас-Сити).
08:00. Иордания - Аргентина (Даллас).
Права на трансляцию чемпионата мира по футболу 2026 года в Кыргызстане принадлежит Национальной телерадиовещательной корпорации