В Кыргызстан с визитом прибыл Специальный посланник Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор

В Кыргызскую Республику с визитом прибыл Специальный посланник Президента Соединённых Штатов Америки по Южной и Центральной Азии Серджио Гор. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В рамках визита запланированы встречи с Президентом Кыргызской Республики С.Н.Жапаровым и Министром иностранных дел Кыргызской Республики Ж.М.Кулубаевым.

Кроме того, Специальный посланник Президента США С.Гор примет участие в экономическом форуме «Центральная Азия - США» (B5+1), который состоится в г. Бишкек 4-5 февраля 2026 года.