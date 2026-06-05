Большинство американцев высказались за скорейшее окончание войны с Ираном

The Hill: семь из десяти американцев хотят скорейшего окончания войны с Ираном

68% американцев считают, что США должны заключить сделку по прекращению огня «как можно быстрее». Не согласны с такой позицией 11%, а «не уверены» 21%.

Еще 60% опрошенных и вовсе выступили против конфликта с Ираном. Опрос Economist/YouGov проводился с 29 мая по 1 июня, в нем приняли участие 1604 респондента.

Как заявил 1 июня замглавы МИД РФ Георгий Борисенко, США в войне против Ирана удалось показать свою слабость, а не свою силу. Он заявил об одобрении Кремлем перемирия между Вашингтоном и Тегераном, поддержанного Тель-Авивом. И выразил надежду, что диалог между странами продолжится и приведет к достижению итогового соглашения.

Министр финансов США Скотт Бессент днем ранее отметил, что американский лидер Дональд Трамп добьется выполнения возможной сделки с Ираном как военными, так и экономическими методами.

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