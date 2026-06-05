Куликов: Страны ШОС расширяют промышленное сотрудничество и совместные проекты

Заместитель министра промышленности и торговли России Иван Куликов выступил на IV совещании министров промышленности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Чолпон-Ате.

В ходе выступления он отметил, что взаимодействие стран ШОС в промышленной сфере последовательно развивается, открывая новые возможности для расширения кооперации и реализации взаимовыгодных проектов.

По словам Куликова, за последние годы государства-участники достигли значительных результатов в развитии промышленного сотрудничества. Реализуются совместные инициативы в машиностроении, транспортной отрасли, химической промышленности, энергетике и других секторах экономики. Также создаются новые производственные и торговые предприятия, укрепляются кооперационные связи между компаниями стран ШОС.

Замминистра промышленности и торговли РФ подчеркнул важность формирования благоприятных условий для бизнеса и инвестиций, включая совершенствование нормативно-правовой базы и развитие механизмов поддержки промышленного производства.

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