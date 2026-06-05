Снегопад в Нарыне: для чабанов Арпы и Ак-Сая организована помощь

В долине Арпа Ат-Башинского района Нарынской области дождь перешел в снег, высота снежного покрова, по предварительным данным, достигла 15–20 сантиметров.

Об этом сообщили в управлении МЧС по Нарынской области.

По данным ведомства, в связи со сложившейся ситуацией на место направлена оперативная группа Ат-Башинского районного отдела управления МЧС по Нарынской области.

Кроме того, в Нарынской области состоялось оперативное совещание с участием руководителей служб гражданской защиты. В ходе заседания по поручению главы Ат-Башинской районной государственной администрации дорожным эксплуатационным предприятиям №957 и №20, а также айыл окмоту Казыбек и Кара-Суу поручено организовать доставку сена и кормов для чабанов, находящихся на пастбищах Арпа и Ак-Сай, с целью своевременного оказания им помощи.

Также службам обеспечения безопасности дорожного движения поручено осуществлять постоянный контроль за состоянием дорог на перевале Туз-Бел в районе Арпы. Дорожным службам поставлена задача оперативно проводить очистку дорог на территориях, где выпал снег.

В настоящее время продолжаются работы по доставке кормов на пастбища Арпа и Ак-Сай, а также по расчистке автомобильных дорог. Ситуация находится на постоянном контроле соответствующих служб.

Кабар