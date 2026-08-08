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Министр транспорта Сыргабаев проверил ход строительных работ на северной объездной дороге Бишкека

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Общая протяженность Северной объездной дороги города Бишкек составляет 33,4 км. 

25 января 2026 года, министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев на месте ознакомился с ходом строительных работ на Северной объездной дороге города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

В целях создания удобных условий для граждан и предотвращения дорожных заторов три двухуровневые транспортные развязки, расположенные на 230-236 км автодороги Алматы-Бишкек-Ташкент, были временно открыты для движения. С наступлением весны работы по укладке асфальта будут продолжены.

В настоящее время подрядной компанией, осуществляющей строительство первой шестиполосной трассы, с соблюдением зимних строительных норм продолжаются земляные работы на оставшихся участках.

Министр Сыргабаев поручил уделить особое внимание качеству строительства и соблюдению утвержденного графика работ.

Отметим, что общая протяженность Северной объездной дороги города Бишкек составляет 33,4 км. 

В текущем году планируется завершить реконструкцию 15 км дороги, в том числе 6 км автодороги Алматы-Бишкек-Ташкент и 9,1 км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт.