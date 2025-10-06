В Бишкеке и Чуйской области запретили использование рассыпного угля

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Решение направлено на улучшение качества воздуха

Кабинет министров ввел запрет на продажу и использование россыпного угля фракцией 0–13 мм на территории города Бишкек и Чуйской области. Соответствующее постановление № 639 «О некоторых мерах по охране атмосферного воздуха» принято 6 октября 2025 года.

Согласно документу, решение направлено на улучшение качества атмосферного воздуха, снижение выбросов вредных веществ и повышение экологической безопасности населения.

Согласно постановлению, запрещаются ввоз, продажа, хранение и использование угля указанной фракции, за исключением поставок на теплоснабжающие предприятия.

Так называемый «отсев» — это мелкие частицы угля размером до 13 мм, которые имеют низкую теплотворную способность, создают большое количество пыли и способствуют загрязнению воздуха при бытовом использовании.

Для реализации постановления государственным органам поручено:

обеспечить строгий контроль за соблюдением установленных ограничений;

организовать достаточное количество пунктов продажи разрешённых к использованию видов угля;

провести разъяснительную работу среди населения о целях и экологической значимости введённых мер.

Кроме того, Службе антимонопольного регулирования поручено проводить мониторинг цен на уголь и предотвращать их необоснованный рост.

Источник: vesti.kg



