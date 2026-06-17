Месси объяснил, из-за чего плакал после своего первого гола на ЧМ-2026

FIFA 2026

Как передает Oxu.Az, комментарий игрока на своей странице в соцсети X приводит журналист Фабрицио Романо.

Сборная Аргентины со счетом 3:0 обыграла команду Алжира в своем первом матче группового этапа чемпионата мира. Месси оформил хет-трик. На счету аргентинца теперь 16 голов на мировых первенствах, по этому показателю он сравнялся с немцем Мирославом Клозе, который единолично занимал первое место в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира.

"Да, я плакал после первого гола, но это было нечто, совершенно не связанное с футболом. Я пережил несколько трудных дней, но благодарен всей делегации и моим товарищам по команде, потому что они всегда были рядом со мной и давали мне много сил. Я люблю играть в футбол, это моя страсть с самого детства", - сказал Месси.

Во втором туре сборная Аргентины сыграет с командой Австрии 22 июня.