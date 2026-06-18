Несмотря на географическую удаленность наши страны объединяет многое, - Садыр Жапаров президенту Албании

В Чолпон-Ате 18 июня состоялась официальная встреча президента Садыра Жапарова и президента Албании Байрама Бегая.

Речь Садыра Жапарова:

«Уважаемый господин Байрам Бегай, рад приветствовать вас и вашу делегацию на берегу Иссык-Куля.

Ваш первый официальный визит в Кыргызстан является важным историческим событием для наших государств.

Уверен, что мы откроем новую страницу кыргызско-албанских отношений и выведем сотрудничество на качественно новый уровень.

Учитывая, что дипломатические отношения между Кыргызстаном и Албанией были установлены в 1992 году, двустороннее сотрудничество в настоящее время находится на этапе становления.

Однако, несмотря на географическую удалённость, наши народы объединяют Ислам, общие духовные ценности и богатое историко-культурное наследие.

Мы готовы предпринимать решительные шаги для укрепления дружбы между нашими народами.

Албания является авторитетным государством Балканского региона и активным участником региональных организаций, последовательно развивая политическое, торгово-экономическое сотрудничество с соседними странами и ведущими государствами мира.

Мы высоко ценим значительный вклад руководства Албании в развитие страны и укрепление её авторитета на международной арене.

Кыргызстан рассматривает Албанию как одного из важных партнёров в Европе и заинтересован в расширении сотрудничества между нашими государствами.

Следует отметить, что ваша страна в мае текущего года выполнила предварительные условия для вступления в Европейский союз в качестве официального кандидата на членство.

В этой связи поздравляю вас и правительство Албании с этим достижением и желаю успехов в дальнейшей работе по данному направлению.

Для справки: Албания является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз с 2014 года. В настоящее время албанская сторона демонстрирует высокий уровень готовности к присоединению к ЕС и планирует завершить переговорный процесс до 2030 года.

Уважаемый господин президент, рассматриваю сегодняшнюю встречу как важный шаг, который придаст новый импульс многолетним дипломатическим отношениям между нашими странами и будет способствовать формированию практического партнёрства».

АКИpress