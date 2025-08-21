В Бишкеке на парковке ресторана произошла массовая драка

В Бишкеке по ул.Анкара на парковке ресторана произошла массовая драка. Видео распространилось в соцсетях.



Как сообщили 21 августа в пресс-службе УВД Октябрьского района, данный факт был зарегистрирован по ст.126 («Мелкое хулиганство») КоП КР.



Сотрудники милиции задержали Ж.Ж., 1991 года рождения, З.А., 1991 года рождения, К.К., 1993 года рождения, С.Б., 1992 года рождения, и К.Э., 1992 года рождения. Их водворили в камеру временного пребывания Октябрьского РУВД.

Источник: АКИpress

