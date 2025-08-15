На Иссык-Куле ГКНБ провел рейд «Криминал» против членов ОПГ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Во исполнение указания Заместителя Председателя Кабинета Министров – Председателя ГКНБ КР генерал-полковник Ташиева К.К. по пресечению проявлений незаконной деятельности организованных преступных группировок и проведения профилактических мероприятий среди лиц имеющих отношение к ликвидированной ОПГ, ГКНБ КР, на территории Иссык-Кульской области проведена специальная операция «Криминал».

В ходе операции установлено, что из числа уроженцев/жителей Иссык-Кульской области на специализированном учете МВД КР состоят 144 лиц, причастных к ОПГ, из них:

- в исправительных учреждениях ГСИН при КМ КР – 16;

- постоянно проживают на территории Иссык-Кульской области – 45;

- выехали за пределы КР – 9;

- проживают в других регионах КР – 74.

13 августа 2025 года проведены активные оперативно-следственные мероприятия по 13 адресам – мест проживаний лиц, имеющих причастность к ОПГ.

Кроме того, в целях принятия превентивных мер по недопущению возникновения т.н. «преступной идеи» в отношении 26 лиц - состоящих на специализированном учете МВД КР проведены разъяснительно-профилактические мероприятия.

В отношении 74 лиц, не проживающих на территории Иссык-Кульской области продолжаются активные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия.

ГКНБ КР отмечает, в случае получения сведений о совершенных или совершаемых преступлений со стороны лиц имеющих причастность к ОПГ и других криминальных элементов, рекомендуем обратиться в УГКНБ КР по Иссык-Кульской области или позвонить на телефонный номер: 03922 5-11-80, анонимность гарантируется.