Военнослужащий Минобороны случайно выстрелил в старшину. Он умер

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Военная прокуратура начала служебное расследование.

В воинской части Министерства обороны 14 августа произошло ЧП со смертельным исходом, сообщили 15 августа в пресс-службе ведомства.



По данным министерства, инцидент произошел во время проведения плановых занятий по боевой подготовке: военнослужащий из-за неосторожного обращения с оружием выстрели в старшину Б.Б.Т., который служит по контракту.



Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и направили в больницу. Но по дороге его состояние резко ухудшилось и он скончался.



Военная прокуратура начала служебное расследование.

Источник: АКИpress

