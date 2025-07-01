Задержаны мэр Кара-Балты Мирлан Джекшенов, его подчиненный, руководитель подрядной организации и блогеры

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий направленных на демонтаж коррупционных схем в системе государственной власти, возбуждено уголовное дело по факту коррупции в отношении должностных лиц мэрии г.Кара-Балта и руководителей подрядных компаний при проведении процедур государственных закупок на поставку автобусов, специальной техники и прочих поставок.

Так, по имеющимся сведениям, должностные лица муниципалитета провели закупку 17 единиц автобусов китайского производства по завышенной стоимости в целях извлечения материальной выгоды.

При этом согласно проведенного аудита установлено, что в ходе закупки автобусов бюджету был нанесен ущерб более 17 млн. сомов.

30 июня 2025 года по результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий мэр г.Кара-Балта «М.Дж.» и начальник муниципального предприятия «дорожно-строительное управление» «С.Ш.» были задержаны и в порядке ст. 96 УПК КР водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Кроме того, в при проведении анализов актов выполненных работ в рамках выделения 1 млрд. сомов мэрии г.Кара-Балта со стороны руководителя одного из подрядных организаций осуществляющих ремонт дорожного покрытия, предпринята попытка дискредитации проводимой работы ГКНБ КР по демонтажу коррупционных схем, путем привлечения за денежное вознаграждения недобросовестных интернет блогеров в целях опубликования видеоматериалов провокационного характера о сотрудниках ГКНБ КР.

По результатам соответствующих мероприятий были задокументированы факты организации провокационных действий за денежное вознаграждения со стороны отдельных интернет блогеров и попытки шантажа сотрудников ГКНБ КР. На основании постановления Октябрьского районного суда г.Бишкек руководитель подрядной компании «Плаза» «М.М.» и блогеры «Ы.Н.», «Ж.Ж.», «Б.Т.» водворены в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по проверке законности и рациональности использования выделенных по 1 млрд. сомов на развитие г.Токмок и г.Кара-Балта.