В Бишкеке девушку насильно увезли из кафе и изнасиловали

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Их водворили в ИВС.

В Бишкеке задержаны подозреваемые в групповом изнасиловании, сообщили 5 марта в пресс-службе УВД Свердловского района.



По словам пострадавшей, в ночь на 28 февраля она отдыхала в кафе. Через некоторое время незнакомые парни вынесли ее из кафе, посадили в машину, увезли в незнакомое место и изнасиловали. После чего девушку оставили и уехали.



Данный факт был зарегистрирован по ст.154 («Изнасилование») УК КР.



Оперативники Свердловского РУВД задержали подозреваемых Т.К., 2000 года рождения, Б.С., 2000 года рождения, Э.Т., 2001 года рождения, Б.Ж., 2000 года рождения, и Ж.Т., 2001 года рождения. Их водворили в ИВС.



Ведется следствие.