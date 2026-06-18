В Подмосковье при атаке БПЛА пострадали 16 человек, в том числе двое детей

В Московской области в результате атаки БПЛА пострадали 16 человек, в том числе двое детей.

Об этом 18 июня сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

В Раменском пострадали три человека. 22-летнего мужчину с травмами живота, таза и конечностей госпитализировали в Раменскую больницу. 10-летняя девочка с травмами голеней находится под наблюдением врачей. Еще одного пострадавшего, 35-летнего мужчину, доставили в Жуковскую больницу с множественными ранениями.

В Котельниках пострадали восемь человек. Пятеро находятся в Люберецкой больнице, среди них мужчины с осколочными ранениями и травмами разной степени тяжести, а также 58-летняя женщина с черепно-мозговой травмой и ранениями плеча. Трехлетнего ребенка доставили в Центр охраны материнства и детства. Еще один 19-летний пострадавший проходит лечение в Жуковской больнице, один человек отказался от госпитализации.

«Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей. Мы на связи с семьями и окажем всю необходимую поддержку каждому, кого затронула эта атака», — написал Воробьёв в канале в MAX.

В Люберцах пострадали двое мужчин 20 и 33 лет, их доставили в больницу с травмой бедра и переломом руки. В Дзержинском мужчину с ранениями шеи госпитализировали в Люберецкую больницу. В Солнечногорске 46-летнему мужчине с осколочным ранением плеча помощь оказали амбулаторно.

Еще одного 50-летнего мужчину госпитализировали из ТЦ «Садовод» в Люберецкую больницу с осколочными ранениями брюшной стенки.

В регионе продолжаются тушение пожаров и ликвидация последствий атаки. Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме.

ИА Регнум