ГКНБ задержал мужчину, который представлялся советником и племянником Садыра Жапарова

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий выявлен и пресечен очередной факт вымогательства в особо крупном размере, путем использования имени Руководства страны и других лиц.

Установлено, что гражданин А.А.А. представившись советником Президента КР и его близким родственником «жээн», требовал передать угольное месторождение стоимостью около 50 млн. сомов в собственность иностранной компании. В противном случае, А.А.А. используя свои связи в правоохранительных органах, намерен организовать арест владельца угольной шахты. При этом, для решения различных вопросов он прикрывался личным знакомством с Руководством страны и семейными связями.

В этой связи, с заявлением в ГКНБ КР обратился гражданин А.А.М., который сообщил что гражданин А.А.А. и А.Ж.Э. прикрываясь именем Президента КР С.Н.Жапарова намеревался завладеть угольным месторождением. По данному факту было возбуждено уголовное дело, по результатам расследования установлено, что граждане А.А.А. и А.Ж.Э. не имели каких-либо отношений с Президентом КР и его родственниками.

На основании собранных материалов А.А.А. и А.Ж.Э. были задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех участников противоправной деятельности, а также других фактов преступлений, совершенных задержанными лицами.

ГКНБ КР напоминает о недопустимости нарушения законодательства страны прикрываясь именами высокопоставленных лиц, при выявлении которых будут приниматься соответствующие меры, в том числе уголовно-правового характера, а граждан пострадавших от подобных фактов призывает обращаться по номеру: 0-312-62-05-85.