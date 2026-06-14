#FIFAWorldCup2026. Триумф Австралии и неожиданное лидерство Шотландии в группе С

Новости

Турция с Гюлером и Чалхаоглу проиграла Австралии на старте ЧМ-2026

Австралия - Турция 2:0

Голы:

Иранкунда – 27'

Меткалф – 75'

Встреча этих команд прошла под полной доминацией турецких футболистов, в составе которой есть такие звезды мирового футбола, как Арда Гюлер и Чалканоглу. Но несмотря на наличие высококлассных футболистов, Австралии удалось две блестящих контратак - на 27-минуте забил Нестори Иранкунда, а на 75-й минуте Коннор Меткалф упрочил преимущество своей сборной.

В группе D теперь лидируют команды США и Австралии, у них по 3 очка.

Слудеющие матчи:

Австралия - США 19 июня,

Турция - Парагвай 20 июня;

Австралия - Парагвай — 26 июня.

Турция - США — 26 июня.

---------

Гаити - Шотландия 0:1

Гол: Макгинн – 29'

В заключительном матче 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Гаити минимально проиграла Шотландии.



Единственный гол на 29-й минуте забил полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн.

Таким образом, неожиданно для всех, группу С возглавляет сборная Шотландии. Бразилия и Марокко делят второе-третье место, их встреча, как мы написали ранее, заврешилась со счетом 1:1.