FIFAWorldCup2026. Триумф Австралии и неожиданное лидерство Шотландии в группе С

Турция с Гюлером и Чалхаоглу проиграла Австралии на старте ЧМ-2026
Австралия - Турция 2:0
Голы:
Иранкунда – 27'
Меткалф – 75'
Встреча этих команд прошла под полной доминацией турецких футболистов, в составе которой есть такие звезды мирового футбола, как Арда Гюлер и Чалканоглу. Но несмотря на наличие высококлассных футболистов, Австралии удалось две блестящих контратак - на 27-минуте забил Нестори Иранкунда, а на 75-й минуте Коннор Меткалф упрочил преимущество своей сборной.
В группе D теперь лидируют команды США и Австралии, у них по 3 очка.
Слудеющие матчи:
Австралия - США 19 июня,
Турция - Парагвай 20 июня;
Австралия - Парагвай — 26 июня.
Турция - США — 26 июня.
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Гаити - Шотландия 0:1
Гол: Макгинн – 29'
В заключительном матче 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Гаити минимально проиграла Шотландии.
Единственный гол на 29-й минуте забил полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн.
Таким образом, неожиданно для всех, группу С возглавляет сборная Шотландии. Бразилия и Марокко делят второе-третье место, их встреча, как мы написали ранее, заврешилась со счетом 1:1.