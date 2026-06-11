Как Кыргызстану признать своих врачей на уровне мировых медицинских сообществ? Мнение профессора И.Першукова

Что для этого необходимо — в комментарии профессора, кардиолога и онколога Игоря Першукова.

Кыргызстан может укрепить свой статус в международном медицинском сообществе, если начнет официально признавать профессиональные достижения врачей на уровне мировых медицинских ассоциаций.

Что для этого необходимо — в комментарии профессора, кардиолога и онколога Игоря Першукова.

Проводим текст:

«Проще всего объяснить значимость процесса мирового профессионального признания на собственном примере:

В 1994 году я закончил мединститут (с отличием). В 1996 году закончил клиническую ординатуру. В 1999 году завершил очную аспирантуру по двум клиническим специальностям, защитил первую диссертацию, и стал к.м.н. (что в последствии другая страна приравняла к международному эквиваленту – PhD).

В 2002 году подал документы о признании профессиональной квалификации по ангиографии сердца, из-за отсутствия других таких специалистов в своей стране (РФ) ждал признания до 2005 года, в 2005 году получил первым в РФ Fellow of the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (почетный член SCAI) – от единственного в тот момент в мире профессионального сообщества по ангиографии.

В 2004 году защитил вторую диссертацию и стал д.м.н. по двум клиническим специальностям. В том же 2004 году, имея 10 лет непрерывного врачебного стажа, получил высшую квалификационную категорию по кардиологии.

В 2006 году, работая в рентгеноперационной с 1995 года, получил высшую квалификационную категорию по сердечно-сосудистой хирургии. (Тогда отдельной специальности для рентгенхирургов в РФ, как и в Кыргызстане еще не было). Обе свои врачебные категории поддерживал и переаттестовывался каждые 5 лет. Но требования для квалификации врача в стране, к сожалению, ниже, чем международные требования.

В 2012 году получил признание от Американского колледжа кардиологов, став Fellow of ACC (почетный член ACC) – в самой влиятельной профессиональной организации по кардиологии в мире. Свое влияние на весь профессиональный кардиологический мир АСС успешно «делит» вместе с Европейским обществом кардиологов (ESC).

Таким образом, за почти 20 лет я прошёл путь профессионального признания (по двум специальностям) на уровне страны, где работал, и на уровне международных профессиональных сообществ.

По моему скромному мнению, такой путь может считаться почётным для любого врача любой страны. Я знаю, что в Кыргызстане есть достаточно высококлассных специалистов, признанных международными профессиональными медицинскими сообществами. Однако если государство хочет поддерживать врачей, идущих по пути международного профессионального признания, ему стоит законодательно приравнять такие формы признания, как членство и почётное членство в международных обществах, к наличию квалификационной категории.

Например, Fellow of ACSO или ESMO по уровню квалификации сопоставим с врачом высшей категории по онкологии, Fellow of ADA — с врачом высшей категории по эндокринологии (диабетологии), Fellow of ACC или ESC — с врачом высшей категории по кардиологии, Fellow of STS или EACTS — с врачом высшей категории по сердечно-сосудистой хирургии, Fellow of ESR, ACR или ARRS — с врачом высшей категории по рентгенологии/радиологии и т.д. по всем специальностям. Критерии отбора в этих обществах различаются, но все они строго проверяют профессиональные навыки и компетенции кандидатов, не допуская малоопытных и некомпетентных специалистов.

Таким образом можно поддержать врачей Кыргызстана, выбирающих непростой путь международного профессионального признания. Они этого действительно заслуживают. Такие титулы и их национальные эквиваленты важно правильно разъяснять обществу, делая их понятными и доступными. Страна должна знать своих медицинских героев».

АКИpress