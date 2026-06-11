Акыйкатчы продолжает контролировать обеспечение прав детям женщины, погибшей в результате самосожжения в Иссык-Куле

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева продолжает контролировать обеспечение прав четырех несовершеннолетних детей женщины, совершившей самосожжение в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области.

Полномочный представитель Акыйкатчы по региону совместно с социальными работниками проводит постоянный мониторинг условий проживания детей и еженедельно получает информацию.

Напомним, в феврале 2026 года в Ак-Суйском районе 40-летняя женщина вместе с дочерью-подростком была вызвана в милицию в связи с беременностью последней. Женщина совершила самосожжение на парковке перед зданием районного отдела внутренних дел и впоследствии скончалась.

Женщина одна воспитывала четверых детей.

В настоящее время трое детей проживают со своим отцом.

Младшая дочь, рожденная во втором браке, также находится под опекой своего отца.

По данным Ак-Суйского районного управления труда, социальной защиты и миграции, детям назначено ежемесячное пособие каждому в размере 3 300 сомов.

По информации УВД Иссык-Кульской области, по данному факту было проведено служебное расследование. По его итогам к сотрудникам, допустившим нарушения и халатность при проведении доследственной проверки, применены меры дисциплинарного взыскания.

Следует отметить, что после трагедии Джамиля Джаманбаева призвала компетентные органы обеспечить всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств смерти женщины.

Акыйкатчы также призвала государственные органы принять комплексные меры по защите прав детей погибшей и оказанию им необходимой социальной поддержки.