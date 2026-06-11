Минздрав предлагает обязать медвузы проходить госаккредитацию каждые 6 лет и вводит внеочередные проверки

Минздрав предлагает внести изменения в Порядок проведения государственной аккредитации медицинских образовательных организаций среднего и высшего профессионального медицинского образования.

Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Проектом предлагается:

- установить периодичность аккредитации — не реже одного раза в шесть лет, при этом плановая проводится не более одного раза в год;

- ввести внеочередную аккредитацию по решению уполномоченного органа при нарушениях, изменении условий реализации программ или иных обстоятельствах, влияющих на качество образования.

Расходы на внеочередную аккредитацию возлагаются на образовательные организации.

Также предлагается установить обязанность подачи заявления на плановую аккредитацию не менее чем за пять месяцев до окончания срока действия предыдущей, что обеспечит непрерывность процедур.

Определяются правовые последствия отзыва заявлений и порядок повторного обращения после отказа в аккредитации.

«Здоровье» (АКИpress)