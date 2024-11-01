375 детей отправились на летний отдых в центр «Алтын балалык» в Чолпон-Ате

375 детей из социально уязвимых категорий отправились на летний отдых в центр «Алтын балалык» в городе Чолпон-Ата в рамках оздоровительной кампании 2026 года.

Как сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции, в первый поток вошли дети из города Бишкек, Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей. Министр Канат Сагынбаев 10 июня проконтролировал отправку.

Всего в рамках программы планируется организовать 11 потоков, охватив 800 детей. В каждом потоке предусмотрено участие детей с инвалидностью. Программа направлена на укрепление здоровья, организацию полноценного отдыха и создание условий для социальной интеграции детей из уязвимых групп населения.

«Министерство ежегодно организует отдых и оздоровление детей из малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, детей-сирот, детей, находящихся под опекой, а также ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для нас важно, чтобы каждый ребенок получил возможность провести лето интересно, с пользой для здоровья и в безопасных условиях», - сказал Сагынбаев.

АКИpress